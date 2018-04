Fluidra : annonce des performances solides au premier trimestre, en dépit du début tardif de la saison des piscines

Sur une base comparable, les ventes ont augmenté à 181 millions d'euros (+2,2 %) et l'EBITDA est resté stable à 18,4 millions d'euros (+0,2 %), tandis que le bénéfice net a atteint 4,6 millions d'euros (+41,2 %)

Le président exécutif Eloi Planes réaffirme l'objectif de croissance des ventes fixé pour 2018

Fluidra, société multinationale espagnole cotée en Bourse et dédiée au développement d'applications pour l'utilisation durable de l'eau dans le secteur des Piscines et du Wellness, a publié aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de 2018, avec des chiffres positifs malgré le temps froid et pluvieux qui a frappé l'hémisphère nord, retardant d'un mois le début de la saison des piscines.

Sur une base comparable, les ventes ont progressé de 2,2 % sur le premier trimestre de 2017 pour atteindre 181 millions d'euros. Hors postes non récurrents (liés essentiellement à la fusion en cours avec Zodiac), l'EBITDA ajusté est resté stable à 18,4 millions d'euros, et le bénéfice net est passé de 3,3 millions d'euros à 4,6 millions d'euros grâce à l'amélioration de la marge brute et à un bon contrôle opex. En incluant les frais non récurrents liés notamment à la fusion avec Zodiac, l'EBITDA s'élève à 15,7 millions d'euros et le bénéfice net à 2,6 millions d'euros.

Les ventes en Espagne sont restées plutôt stables, même si elles ont progressé de 7,4 % après ajustement de la cession d'ATH en 2017 ; le reste de l'Europe du Sud a crû de 12,6 %, tiré par les acquisitions de l'an passé. Les ventes en Europe Centrale et du Nord ont reculé de 4,8 % du fait de conditions climatiques défavorables, tandis que les ventes en Asie et en Australie ont baissé de 13,0 % sous l'impact des taux de change et de la performance solide des Piscines Commerciales au premier trimestre de 2017. Le Reste du Monde a reculé de 7,8 % en raison de taux de change défavorables et d'un début de saison tardif aux États-Unis. Au cours du trimestre, l'activité Pool & Wellness a représenté 93,2 % des ventes totales de Fluidra, mettant en évidence l'évolution continue du groupe vers un rôle de pur player de la fabrication d'équipements de piscines.

Le président exécutif Eloi Planes a affirmé : « Nous restons confiants dans notre objectif consistant à faire croître les ventes de 5-7 % cette année, en dépit d'un début de saison tardif au premier trimestre. Nous sommes positifs et enthousiastes car l'année 2018 marquera un tournant dans l'histoire de Fluidra avec la fusion attendue avec Zodiac, qui devrait être conclue d'ici la fin du deuxième trimestre. »