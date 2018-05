Fluidra : s’implique dans les compétitions de natation en Espagne en 2018

La société a conçu et est en train de terminer la construction de la piscine olympique qui abritera les compétitions de natation et de Water-polo lors des Jeux Méditerranéens de Tarragone 2018.

De plus, en vertu de son accord avec la RFEN, Fluidra est le sponsor principal des différentes épreuves du Championnat espagnol de natation.

Fluidra, groupe multinational coté à la bourse espagnole, et se consacrant au développement d'applications pour une utilisation durable de l'eau pour la piscine et le bien-être, étend et intensifie son engagement envers les principales compétitions de natation en Espagne.

D'une part, Fluidra est le fournisseur de la piscine de compétition pour les Jeux Méditerranéens 2018 qui se disputeront à Tarragone à partir du 22 juin. Le projet de Fluidra pour les Jeux méditerranéens 2018 à Tarragone compte une piscine olympique au design innovant et versatile grâce à une paroi mobile qui permettra de diviser la piscine en cinq zones différentes et qui apportera une versatilité spectaculaire. La piscine qui sera complétée dans sa totalité ponctuellement pour les Jeux, sera utilisée pour les compétitions de natation et de Water-polo, et une fois les Jeux terminés, restera à la disposition de tous les usagers du complexe multisports Camp Clar de Tarragone.

Outre les standards géométriques assurés, Fluidra a équipé la piscine des accessoires de compétition nécessaires et se chargera également de l'entretien de l'eau à travers le système de traitement et de désinfection Freepool. Grâce à cela est garantie la meilleure qualité de l'eau pour les sportifs, au long de la compétition, et assure également une utilisation efficace.

Ainsi, la présence de la marque principale « AstralPool » de Fluidra aux compétitions de natation de plus haut niveau en Espagne s'intensifiera également grâce à un accord récent avec la Real Federación Española de Natación, RFEN, (Fédération espagnole de natation en français) dans le cadre duquel la société est le nouveau sponsor Platine de l'organisme. À ce titre, les épreuves nationales organisées par la RFEN, qui se sont disputées à Malaga (7-11 avril) et arrivent à Séville (11-15 juillet) et dans une autre ville à déterminer (15-18 novembre), s'appellent « Championnat d'Espagne AstralPool Open ».

L'engagement de Fluidra envers les compétitions aquatiques en Espagne est complété par le parrainage principal des équipes de AstralPool Club Natació Sabadell, un lien qui a maintenant plus de 10 ans.