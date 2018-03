Fluxys Belgium - Informations réglementées : résultats 2017

Le chiffre d'affaires régulé reste constant

Le résultat net augmente de 21,8 mio €, dont 16,2 mio € proviennent d'un effet non récurrent lié à la réforme fiscale

La réforme fiscale a un effet positif sur les tarifs futurs mais aucun impact sur le dividende à distribuer

Fluxys Belgium proposera à l'Assemblée générale du 8 mai 2018 un dividende de 1,23 € brut par action

Emission d'obligations à long terme réussie de 350 mio €

Investissements : 83,4 mio €, principalement pour la construction du cinquième réservoir au Terminal GNL de Zeebrugge

Rôle clé du réseau belge comme carrefour du gaz naturel : les volumes transportés de frontière à frontière augmentent de 20 %.

Rôle clé des centrales au gaz pour la sécurité d'approvisionnement en électricité

Le négoce de gaz en Belgique poursuit sur sa lancée

Baisse des tarifs de transport d'environ 7,5 % en 2018

Le gaz naturel comme carburant pour le transport attire toujours plus

Source: Fluxys via Globenewswire