Informations réglementées : résultats 2017

> Téléchargez le communiqué de presse sous format pdf

1. Principaux chiffres financiers

Compte de résultats

(en milliers d'euros)

31.12.2017

31.12.2016

Produits des activités ordinaires

510.528

509.490

EBITDA 283.171

276.713 EBIT 129.320

118.615 Résultat net

70.321

48.484 Bilan

(en milliers d'euros)

31.12.2017

31.12.2016

Investissements de la période en immobilisations corporelles

83.354 139.219 Total des immobilisations corporelles

2.250.659 2.321.123 Capitaux propres 713.795 694.352 Total du bilan consolidé

3.290.873 2.989.171

EBITDA :Résultat opérationnel des activités poursuivies, y compris les dividendes reçus, avant amortissements, dépréciations de valeur et provisions.

EBIT : Résultat opérationnel des activités poursuivies, y compris les dividendes reçus.

Chiffre d'affaires réalisé en 2017 : 510,5 mio €.

Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe Fluxys Belgium a atteint 510,5 millions € en 2017, en ligne avec les 509,5 millions € de 2016. Conformément au cadre régulatoire, la stabilité du chiffre d'affaires régulé s'explique principalement par la baisse des charges opérationnelles qui a compensé la hausse du rendement autorisé par la régulation.

Des taux d'intérêts toujours bas impactant le résultat net du groupe.

La majeure partie des activités du groupe Fluxys Belgium est régulée. Le résultat de ces dernières est déterminé sur la base de différents paramètres régulatoires, notamment les capitaux propres investis, la structure financière et les taux d'intérêt (OLO).

Le taux OLO moyen de l'année s'élève à 0,74 % en 2017 contre 0,49 % en 2016. Cette augmentation impacte favorablement le rendement régulé sur les capitaux investis et donc le résultat de l'année 2017. De plus, ce dernier bénéficie de la progression du résultat des activités non régulées. Ensemble, ces deux éléments représentent un impact de 5,5 millions €.

La réforme de l'impôt des sociétés en Belgique génère une révision non récurrente de 16,2 millions € des impôts différés comptabilisés dans le passé. L'augmentation du résultat net consolidé qui en découle n'a cependant aucun impact sur le résultat distribuable et le dividende de Fluxys Belgium. En effet, le rendement net autorisé par la régulation au bénéfice des actionnaires n'est pas impacté par le niveau des impôts. La réforme fiscale aura cependant un effet favorable sur les tarifs futurs car la diminution des impôts liée à la révision des taux réduira les coûts à couvrir par les tarifs.

Le résultat net s'élève ainsi à 70,3 millions € en 2017, en hausse de 21,8 millions € par rapport à la même période en 2016 (48,5 millions €).

83,4 mio € d'investissements.

En 2017, les investissements corporels s'élèvent à 83,4 millions € contre 139,2 millions € en 2016. De ce montant, 64,8 millions € ont été consacrés à des projets d'infrastructure GNL (principalement la construction du cinquième réservoir au Terminal GNL de Zeebrugge) et 16,8 millions € à des projets liés à l'activité de transport.

2. Faits marquants

Volumes transportés de frontière à frontière : + 20 %.

La fermeture du plus grand site de stockage du Royaume-Uni a considérablement chamboulé les livraisons de flexibilité sur le marché du Nord-Ouest de l'Europe. Dans cette situation de marché, le réseau belge a une fois de plus fait preuve de son rôle clé en tant que carrefour gazier : les volumes transportés de frontière à frontière ont augmenté de 20 %.

Rôle clé des centrales au gaz pour la sécurité d'approvisionnement en électricité.

Les volumes transportés pour la consommation belge ont légèrement augmenté (+1,4 %). Du fait que les températures étaient plus douces qu'en 2016, les prélèvements par la distribution ont baissé (-1,2 %) tandis que l'industrie a connu une forte hausse (+5,1 %) et les centrales électriques ont également augmenté leurs prélèvements (+3,4 %). Ainsi, les centrales électriques au gaz en 2017 ont une nouvelle fois montré dans la pratique qu'elles représentent le partenaire indispensable de la production d'électricité renouvelable : grâce à leur flexibilité, elles offrent le back-up nécessaire quand l'énergie éolienne ou solaire vient à manquer. Elles ont également assuré la sécurité d'approvisionnement en électricité lors de l'indisponibilité d'autres unités de productions au cours des premier et dernier trimestres, ainsi qu'en avril et en mai.

Le négoce de gaz en Belgique poursuit sur sa lancée.

Les volumes échangés au point de négoce gazier belge ZTP ont augmenté de près de 10 % en 2017, pour atteindre 1 008 TWh. Ainsi, le cap des 1 000 TWh, qui équivaut à plus de 5 fois la consommation annuelle de la Belgique, a été franchi pour la première fois. Le négoce notionnel au ZTP a poursuivi en 2017 sur sa solide lancée des dernières années : les volumes échangés ont augmenté de 46 %, tandis qu'un nouveau record journalier a été battu en décembre, à 1,4 TWh.

Baisse des tarifs de transport d'environ 7,5 % en 2018.

Depuis le 1er janvier 2018, les tarifs de transport de gaz naturel ont diminué. Cette baisse tarifaire résulte des taux d'intérêt bas et des efforts permanents de Fluxys Belgium en matière d'efficacité. La conjonction de ces deux facteurs a amené Fluxys Belgium et le régulateur fédéral de l'énergie, la CREG, à entamer, en 2017, la procédure prévue par la régulation en vue de réduire les tarifs de transport de gaz naturel pour la période 2018-2019. Non seulement les tarifs ont baissé, mais en plus ils n'ont pas été indexés au 1er janvier 2018 : ensemble, ces deux éléments ont permis à une baisse des tarifs de transport d'environ 7,5 %.

Etape importante dans le développement du GNL comme carburant maritime.

La mise en service fin 2016 du second appontement au Terminal GNL à Zeebrugge a permis de franchir une nouvelle étape importante dans le développement du gaz naturel liquéfié (GNL) comme carburant maritime. Grâce au second appontement, le Terminal peut désormais également accueillir de petits navires de soutage de GNL. Ceux-ci viennent charger du GNL pour ensuite ravitailler d'autres bateaux qui utilisent ce carburant. Le second appontement est régulièrement sollicité pour le chargement de l'ENGIE Zeebrugge, un navire de soutage de GNL dont la société mère Fluxys est partenaire et qui a Zeebrugge comme port d'attache. Le second appontement permet également au Terminal de désormais répondre de manière flexible à des demandes de services simultanées ou se succédant à fréquence élevée.

Toujours plus de véhicules au GNC et de stations de remplissage.

En 2017, le nombre de véhicules au GNC a de nouveau fait un bond remarquable, passant de 5.400 à 9.000. Les stations-service de GNC ont également ouvert les unes après les autres, au rythme moyen de plus d'une par mois : elles sont passées de 74 à 90.

Emission d'obligations à long terme réussie de 350 mio €.

Pour le refinancement d'un prêt arrivant à échéance en mai 2018, Fluxys Belgium a répondu à l'intérêt marqué des investisseurs après l'été en procédant à une émission d'obligations en deux tranches :

une tranche de 300 mio € sur 10 ans avec un coupon à 1,75 % (87 pb au-dessus du midswap) et venant à échéance en octobre 2027 ;

une tranche de 50 mio € sur 15 ans avec un coupon à 2,375 % (105 pb au-dessus du midswap) et venant à échéance en octobre 2032.

Le succès de cette émission confirme une nouvelle fois la confiance des investisseurs institutionnels européens dans la qualité de crédit de Fluxys Belgium et le rôle clé qu'occupe le réseau de gaz naturel belge en tant que carrefour pour le Nord-Ouest de l'Europe.

3. Fluxys Belgium SA - résultats 2017 (suivant les normes belges) : proposition d'affectation des résultats

Le résultat net de Fluxys Belgium SA s'élève à 44,7 mio €, contre 33,7 mio € en 2016.

L'augmentation du résultat net par rapport à l'exercice précédent s'explique par les mêmes raisons que l'évolution du résultat consolidé ; à savoir la hausse de la cotation des obligations linéaires (OLO) influençant le rendement régulé, ainsi que l'augmentation du résultat des activités non régulées, y compris les dividendes perçus. La réforme fiscale n'a aucun impact sur les résultats de l'exercice 2017 selon les normes belges.

Depuis 2010 et sauf événements imprévus, Fluxys Belgium prévoit de procéder à une distribution annuelle de 100 % du résultat net, majorés de la partie des réserves qui se libère au rythme de l'amortissement de la plus-value de réévaluation.

Fluxys Belgium proposera à l'Assemblée générale du 8 mai 2018 un dividende brut de 1,23 € par action en libérant 9,9 millions € de réserves indisponibles.

Compte tenu d'un report de 33,6 mio € de l'exercice précédent et d'un prélèvement sur réserves de 51,4 mio €, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale d'affecter le résultat comme suit :

86,4 mio € à la distribution du dividende ;

43,3 mio € au bénéfice à reporter.

Si cette proposition d'affectation du résultat est acceptée, le dividende brut total s'élèvera à 1,23 € par action pour l'exercice 2017. Ce montant sera mis en paiement à partir du 17 mai 2018.

4. Perspectives financières 2018

Le résultat net des activités régulées belges est déterminé, conformément à la méthodologie tarifaire actuelle, sur la base de différents paramètres régulatoires, notamment les capitaux propres investis, la structure financière et les taux d'intérêt (OLO). Le dividende récurrent continuera d'évoluer principalement en fonction de l'évolution de ces trois paramètres. Les marchés financiers actuels ne permettent pas de fournir une projection précise de l'évolution des taux d'intérêt et donc du rendement des activités régulées.

5. Contrôle externe

Le Commissaire a confirmé que ses procédures de contrôle effectuées sur le fond n'ont mis en lumière aucune correction significative qui devrait être apportée aux informations comptables reprises dans le présent communiqué de presse.

6. Annexes

Téléchargez le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, l'état du résultat global consolidé, l'état des variations de capitaux propores et le tableau consolidé des flux de trésorerie sous format pdf.

> Annexes