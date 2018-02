FNAC DARTY : améliore sa rentabilité opérationnelle courante en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fnac Darty a enregistré en 2017 un résultat net part du groupe de 37 millions d’euros contre 2 millions d’euros en 2016. Le résultat opérationnel courant pro forma, c'est-à-dire prenant en compte Darty au 1er janvier 2016, a progressé de 33% à 270 millions d’euros sous l’effet conjugué des synergies (76 millions d’euros) et d’une bonne exécution opérationnelle. La marge opérationnelle courante a augmenté de 90 points de base pour atteindre 3,6%. Le chiffre d’affaires pro forma de Fnac Darty s’est établi à 7,448 milliards d’euros, en croissance de +0,5% en données comparables.Le groupe est en croissance tant en France (+0,5%) qu'à l'international (+0,2%).Le cash-flow libre opérationnel pro forma s'est élevé à 199 millions d'euros contre 193 millions d'euros en 2016.Fnac Darty a précisé que processus d'intégration a avancé rapidement, générant déjà à fin 2017, 85 millions de synergies, soit plus de 65% de l'objectif fixé pour fin 2018.Le distributeur spécialisé a confirmé son objectif de 130 millions d'euros de synergies à fin 2018, ainsi que ses objectifs à moyen terme qui visent une croissance supérieure à ses marchés et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%, hors impact des accords à l'achat avec Carrefour. Ceux-ci seront ainsi progressivement déployés, avec des impacts sur les résultats légèrement positifs en 2018, bien que le plein effet soit attendu à partir de 2019.