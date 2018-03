FNAC DARTY : reçoit le prix d’argent dans la catégorie Innovation Pédagogique

FNAC DARTY a reçu jeudi 15 mars le prix d'argent de l'Innovation Pédagogique pour son programme MANAGER 2020 suivi par plus de 600 directeurs et encadrants des magasins FNAC, des collaborateurs de la filière RH et du siège, en partenariat avec Crossknowledge et Grenoble Ecole de Management.

Initié en Juin 2016, ce programme diplômant accompagne la transformation managériale de l'enseigne FNAC au service de la satisfaction des clients. Elle développe l'employabilité de chaque participant grâce à l'obtention d'un titre de niveau II porté par GEM.