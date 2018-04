Fnac Darty : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fnac-Darty a enregistré une croissance de 0,6%, intégralement en organique, de ses ventes au premier trimestre. Elles on atteint 1,68 milliard d'euros. "L’ensemble du marché a été impacté par un environnement de consommation atone en février, notamment du fait des intempéries exceptionnelles impactant fortement le trafic. Dans ce contexte peu porteur, le Groupe a su tirer profit de son bon positionnement sur des secteurs clés, comme le livre et la téléphonie", précise Fnac-Darty.Sur le premier trimestre, le chiffre d'affaires de Fnac-Darty affiche une croissance en données comparables dans toutes les zones géographiques, avec +0,3% sur le segment France-Suisse, +0,4% en Péninsule Ibérique et +2,2% au Benelux. L'impact des intempéries est estimé à environ -0,4 point de croissance sur le trimestre.Dans un contexte de consommation toujours atone, Fnac Darty reste focalisé sur son excellence opérationnelle et devrait bénéficier, au second trimestre, d'une activité commerciale tirée par les opérations liées à la coupe du monde de football. Fnac Darty confirme son objectif de 130 millions d'euros de synergies déployées fin 2018.