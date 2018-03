Fnac Darty : Evénements Fnac Paris – 16 au 31 Mars 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MERCREDI 14 MARS 2018

ÉVÉNEMENTS FNAC PARIS - 16 AU 31 MARS 2018

LIVRE

DOUGLAS KENNEDY

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC BERCY-VILLAGE

VENDREDI 16 MARS À 18H00

La Fnac Bercy-Village a l'honneur d'accueillir le célèbre écrivain américain, Douglas Kennedy, a l'occasion de la sortie de La symphonie du hasard - Tome 2, pour une rencontre suivie d'une séance de dédicaces. Au sein du livre 1, l'auteur avait introduit ses lecteurs dans la famille dysfonctionnelle d'Alice. Dans ce nouveau tome, la jeune étudiante emmène les lecteurs avec elle par-delà l'océan, à Dublin, avec l'espoir d'une nouvelle vie au Trinity College.

DIANA GABALDON

DÉDICACE FNAC FORUM DES HALLES SAMEDI 17 MARS DE 13H00 À 15H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir Diana Gabaldon, la célèbre auteur aux vingt millions de lecteurs pour une séance de dédicaces de ses romans Outlander : l'encre de mon cœur - Partie 1 et Partie 2. Les romans de cette série sont centrés autour de Claire, une infirmière anglaise du XXème siècle qui voyage dans le temps et de son mari, Jamie, un guerrier écossais du XVIIIème siècle.

JOËL DE ROSNAY

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC BERCY-VILLAGE VENDREDI 23 MARS À 18H00

Le biologiste français, spécialiste des origines du vivant et des nouvelles technologies, en systémique et en futurologie, viendra à la rencontre de ses lecteurs à la Fnac Bercy-Village pour échanger autour de son livre, La symphonie du vivant.

Vous êtes comme le chef d'orchestre d'une symphonie, co-auteur de votre vie, de votre santé, de votre équilibre. Joël De Rosnay raconte dans cet ouvrage, cette révolution et ses répercussions sur le vivant. Il dispense également de nombreux conseils pour prendre soin de son environnement personnel et ainsi rester en bonne santé.

CINÉMA

GILLES JACOB

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC TERNES

MARDI 20 MARS À 18H00

La Fnac Ternes a le plaisir de recevoir l'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob, lors d'une rencontre à l'occasion de la sortie de son ouvrage Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes. Cet ouvrage dresse un portrait des coulisses du Festival de Cannes, véritable symbole, où le monde entier se réunit.

LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS

RENCONTRE FNAC TERNES VENDREDI 23 MARS À 18H00

À l'occasion du 50ème anniversaire de la quinzaine et de la sortie de l'ouvrage La Quinzaine des réalisateurs - Les jeunes années 1967 - 1975, la Fnac Ternes a le plaisir d'accueillir l'auteur Bruno Icher, l'illustrateur Benoît Grimalt et Pierre-Henri Deleau, ancien sélectionneur de la Quinzaine des réalisateurs pour une rencontre.

MUSIQUE

L'IMPÉRATRICE

SHOWCASE FNAC FORUM DES HALLES

MARDI 20 MARS À 18H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir le groupe disco pop L'Impératrice pour un showcase à l'occasion de la sortie de leur tout premier opus. C'est une seule couronne, mais mille visages. C'est ainsi que le groupe se définit. Pas de hasard alors si le premier album s'intitule Matahari, personnage insaisissable par excellence.

KIMBEROSE

SHOWCASE FNAC BERCY-VILLAGE SAMEDI 24 MARS À 16H00

La Fnac Bercy-Village recevra la nouvelle diva de la musique soul, Kimberose, pour un showcase à l'occasion de la sortie de son premier album, Chapter One. Kimberly Kitson Mills est une chanteuse sidérante, une tornade de feeling. Avec ces 11 titres, elle revisite la soul pour lui redonner vigueur et nerf en y apportant une touche de modernité.

TRUST

RENCONTRE FNAC SAINT-LAZARE VENDREDI 30 MARS À 18H00

INVITATION À RETIRER LE JOUR J DÈS 10H00 À L'ACCUEIL DU MAGASIN

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d'accueillir le groupe mythique de hard rock, Trust, pour une rencontre exceptionnelle à l'occasion de la sortie de leur album, Dans le même sang. À l'occasion des 40 ans de carrière du groupe, Trust revient avec un nouvel album enregistré dans les conditions du live. Véritable retour aux sources, ils ont su regrouper tous les ingrédients qui ont fait leur succès : des riffs acérés de Norbert Krief aux textes coups de poing de Bernie Bonvoisin.

BARBARA CARLOTTI

SHOWCASE FNAC FORUM DES HALLES VENDREDI 30 MARS À 18H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir l'artiste, Barbara Carlotti, le jour de la sortie de son album. Voir les étoiles tomber est le premier extrait de son opus Magnétique, qui se veut pop et solaire, porté par la thématique du rêve.

HER

SHOWCASE FNAC BERCY-VILLAGE SAMEDI 31 MARS À 16H00

La Fnac Bercy-Village recevra Her pour un showcase à l'occasion de la sortie tant attendu du premier album éponyme. Après la sortie du single We Choose en janvier et Neighborhood en février, l'opus sortira le 30 mars.

BD

LORENZO DE FELICI ET ANNALISA LEONI

DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE VENDREDI 16 MARS À 17H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir pour une séance de dédicaces Lorenzo De Felici et Annalisa Leoni, dessinateur et coloriste, à l'occasion de la sortie d'Oblivion Song, la nouvelle série événement signée Robert Kirkman.

Il y a dix ans, 300 000 habitants de Philadelphie ont soudainement disparus, happés vers une autre dimension. Ils tentent d'y survivre face à des monstres gigantesques.

BD

MARIE SASANO

DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE

SAMEDI 17 MARS À 17H00

La Fnac Montparnasse recevra Marie Sasano lors d'une séance de dédicaces en avant-première pour la sortie de Momo et le messager du soleil - Tome 1. Un manga grand public qui peut être lu aussi bien par les parents que les enfants. Cet ouvrage, c'est une véritable aventure dans un monde tout en couleur, aux héros plus mignons les uns que les autres.

NAGABE

DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE LUNDI 19 MARS À 17H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir d'accueillir l'auteur japonais Nagabe pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie du tome 4 de L'enfant et le maudit.

Il existe deux mondes : L'Intérieur, où vivent les humains, et L'Extérieur qui est le repaire de créatures maudites. Quiconque serait touché par l'un de ces monstres serait maudit à tout jamais et chassé du pays des hommes. C'est pourtant dans ce monde sombre que vit la petite humaine prénommée Sheeva.

ELDO YOSHIMIZU

DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE SAMEDI 31 MARS À 16H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir l'auteur Eldo Yoshimizu pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de Ryoku - Tome 2.

Suite à un coup d'État de l'armée rebelle, le royaume de Forossyah, qui dominait la mer Noire, disparaît sous les flammes. Ryûko, boss d'un clan de yakuzas dont les activités s'étendent jusqu'au Moyen-Orient, se voit confier la garde de Barrel, la fille du roi, qui vient à peine de naître.

