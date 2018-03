Fnac Darty : Évènements Fnac Paris – Avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JEUDI 29 MARS 2018

ÉVÉNEMENTS FNAC PARIS - AVRIL 2018

LIVRE

DAVID FOENKINOS

DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE MERCREDI 4 AVRIL À 18H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir David Foenkinos pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son quinzième roman, Vers la beauté.

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au Musée d'Orsay. Mathilde Mattel, DRH du Musée, est rapidement frappée par la personnalité de cet homme taciturne, mystérieux, spécialiste de Modigliani, qui a choisi de s'effacer dans une fonction qui ne correspond pas à ses compétences reconnues.

ÉRIC GIACOMETTI ET JACQUES RAVENNE

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC SAINT-LAZARE JEUDI 5 AVRIL À 18H00

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d'accueillir Éric Giacometti et Jacques Ravenne pour une rencontre suivie d'une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de leur nouvelle grande série, Le Triomphe des Ténèbres. Éric Giacometti, ancien journaliste et scénariste de la BD Largo Winch et Jacques Ravenne, écrivain, spécialiste des manuscrits anciens, offrent à leurs lecteurs un nouvel ouvrage sur les rapports méconnus entre nazisme et ésotérisme.

PARIS UNITED

DÉDICACE FNAC CHAMPS-ÉLYSÉES - JEUDI 5 AVRIL À 18H00

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC BERCY-VILLAGE - VENDREDI 13 AVRIL À 18H00

Les Fnac Champs-Élysées et Bercy-Village ont le plaisir de recevoir les fondateurs de Paris United, à l'occasion de la sortie de leur premier livre, PSG : Révélations d'une révolution. Connu pour ses exclusivités sur les activités internes du club parisien, le collectif dévoile dans ce livre des informations étonnantes, voire jusqu'ici inconnues du grand public.

MARTIN FOURCADE

DÉDICACE FNAC CHAMPS-ÉLYSÉES SAMEDI 7 AVRIL DE 16H00 À 17H30

ACCÈS SUR BRACELET À RETIRER LE JOUR J À L'ACCUEIL DU MAGASIN

La Fnac Champs-Élysées a l'honneur de recevoir le quintuple champion olympique, Martin Fourcade, lors d'une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son livre, Mon rêve d'or et de neige. Dans ce carnet, il livre à ses lecteurs un formidable plaidoyer pour son sport, autant qu'il renseigne sur la nature des plus grands champions.

KARIN SLAUGHTER

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC BERCY-VILLAGE MARDI 10 AVRIL À 18H00

La Fnac Bercy-Village a le plaisir de recevoir la reine du thriller américain, Karin Slaughter, pour une rencontre intimiste suivie d'une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son livre, Une fille modèle.

Il n'est pas toujours sage de garder un secret. Le 16 mars 1989, deux hommes masqués se sont introduits dans la maison qu'occupaient la femme et les deux filles de Rusty Quinn, avocat de la défense dans la petite ville de Pikeville. Sam a reçu une balle en pleine tête et Charlie a échappé à un viol. Leur mère est morte. 28 ans plus tard, les deux sœurs ont gardé des séquelles de leur agression.

BERNARD MINIER

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE

VENDREDI 13 AVRIL À 18H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir d'accueillir l'auteur Bernard Minier pour une rencontre suivie d'une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son roman, Sœur. Ce sixième ouvrage de l'auteur sera la nouvelle enquête du commandant Martin Servaz, déjà héros de Glacé (sorti en 2011). Un véritable cauchemar écrit à l'encre noire.

YASMINA KHADRA ET CATHERINE LALANNE

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC BERCY-VILLAGE JEUDI 12 AVRIL À 18H00

La Fnac Bercy a le plaisir de recevoir l'écrivain et la rédactrice en chef du journal Le Pèlerin, pour une rencontre suivie d'une séance de dédicaces à l'occasion de la parution du livre d'entretiens consacré à Yasmina Khadra, Le baiser et la morsure. Pour la première fois, l'écrivain accepte de raconter les détails de ses origines, de son engagement dans l'armée, ce qu'il a vécu et vu des horreurs de cette guerre contre le terrorisme en Algérie.

JOHN HOWE

MASTERCLASS FNAC BERCY-VILLAGE SAMEDI 14 AVRIL À 16H00

La Fnac Bercy a le plaisir de recevoir l'illustrateur de la saga Seigneur des Anneaux, John Howe, pour une masterclass à l'occasion de la sortie du hors-série du Point consacré aux célèbres livres. Passionné depuis toujours par le monde créé par Tolkien, il a réalisé des couvertures de romans pour des éditeurs français et, en collaboration avec Alan Lee, s'est chargé de la direction artistique des films.

CINÉMA

PATRICK BOUCHERON

RENCONTRE FNAC SAINT-LAZARE MERCREDI 11 AVRIL À 18H00

La Fnac Saint-Lazare a l'honneur de recevoir l'historien, Patrick Boucheron, à l'occasion de la sortie du coffret documentaire, Quand l'histoire fait dates. 33, 1492, 1789, 1945… Patrick Boucheron revient sur quelques-unes de ces dates pour découvrir en quoi elles aident à saisir le panorama d'une histoire globale. Car il existe de nombreux calendriers dans le monde, pas une histoire unique mais une multitude d'histoires enchevêtrées.

MUSIQUE

CASCADEUR

SHOWCASE FNAC BERCY-VILLAGE

SAMEDI 7 AVRIL À 16H00

La Fnac Bercy-Village reçoit Cascadeur, pour un showcase à l'occasion de la sortie de son troisième album, Caméra. Cet opus s'imprègne du cinéma des années 60 et 70. À la fois pop et électronique, il succède parfaitement à son album précédent, qui avait décroché en 2015 une récompense aux Victoires de la Musique.

MÉLISSA LAVEAUX

SHOWCASE FNAC FORUM DES HALLES MARDI 10 AVRIL À 18H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir l'artiste canadienne Mélissa Laveaux pour un showcase à l'occasion de la sortie de son album Radyo Siwèl, qui revisite le patrimoine musical haïtien. Dans cet opus, elle honore les luttes passées de la terre natale de ses parents, souvent trop peu racontées dans les livres d'histoires, avec son énergie rock et le voile singulier de sa voix.

CLARA LUCIANI

SHOWCASE FNAC FORUM DES HALLES

JEUDI 12 AVRIL À 18H00

L'artiste Clara Luciani sera présente à la Fnac Forum des Halles pour un showcase suivi d'une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son tout premier album, Sainte-Victoire. Jeune, brune, voix grave et assurée, elle est une auteur compositrice d'un premier album dont les 10 chansons perforent le cœur. Clara Luciani a pleuré mais la vie continue, désormais c'est elle qui mènera l'offensive et dansera jusqu'au bout de la nuit.

THEO LAWRENCE AND THE HEARTS

SHOWCASE FNAC SAINT-LAZARE VENDREDI 13 AVRIL À 18H00

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d'accueillir le groupe Theo Lawrence and The Hearts pour un showcase à l'occasion de la sortie de leur nouvel album, Homemade Lemonade. Un opus qui plonge les fans dans leur univers rock'n'roll, blues et soul moderne.

FRANÇOISE HARDY

RENCONTRE FNAC TERNES SAMEDI 14 AVRIL À 14H00

La Fnac Ternes a l'honneur de recevoir Françoise Hardy pour une rencontre intimiste avec ses fans à l'occasion de la sortie de son 24ème album, Personne d'Autre. Pour ce nouvel opus, elle a fait appel à Erick Benzi pour la réalisation et s'est entourée de La Grande Sophie, Yael Naim, Maissiat et Thierry Stremier pour les collaborations musicales.

ALAIN CHAMFORT

RENCONTRE FNAC MONTPARNASSE VENDREDI 20 AVRIL À 18H00

La Fnac Montparnasse reçoit Alain Chamfort pour une rencontre intimiste, le jour de la sortie de son nouvel album, Le désordre des choses. Dans cet opus, Alain Chamfort invite à rêver, sourire, méditer, tanguer ou encore danser. Les humeurs se succèdent. La mélancolie s'accompagne d'énergie. La résistance face à l'adversité se manifeste par des rythmes irrésistibles.

CLÉMENT BAZIN

SHOWCASE FNAC SAINT-LAZARE SAMEDI 28 AVRIL À 16H00

La Fnac Saint-Lazare accueille Clément Bazin pour un showcase à l'occasion de la sortie de son tout premier album, Everything Matters. Avec cet opus, il réalise un doux rêve, celui de repenser l'électro en y intégrant un instrument dont il est aujourd'hui indissociable, le steeldrum, et imaginer un pont entre ses genres de prédilection, le calypso, la soca, le hip-hop et le post-dubstep UK des années 2000. Il réalise, dans cet album, une synthèse entre Machel Montano, Jay Dilla, D'Angelo et James Blake.

