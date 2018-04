Fnac Darty : La Fnac met à l’honneur les auteurs d’Aquitaine le vendredi 27 et samedi 28 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VENDREDI 20 AVRIL 2018

LA FNAC MET À L'HONNEUR LES AUTEURS D'AQUITAINE

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 AVRIL

DE 14H30 À 18H30

FNAC BORDEAUX SAINTE-CATHERINE

La Fnac Bordeaux Sainte-Catherine inaugure son premier salon entièrement dédié aux auteurs régionaux. Lors de deux demi-journées, des séances de dédicaces se dérouleront au sein du magasin, en présence d'une 30aine d'auteurs illustrateurs, dessinateurs aquitains.

En matière de production littéraire, la région bordelaise regorge de talents, connus du grand public ou quelquefois plus confidentiels. Afin de valoriser le formidable travail des éditeurs régionaux et de mettre en lumière ces talents locaux, la Fnac Bordeaux Sainte-Catherine a le plaisir de proposer un grand rendez-vous gratuit autour du livre : pendant ces deux demi-journées, de nombreux auteurs de littérature, de bande dessinée, des univers jeunesse, histoire, bien-être ou vie pratique seront présents en magasin pour rencontrer le public et dédicacer leurs ouvrages.

Ce nouveau rendez-vous culturel est ainsi une occasion exceptionnelle de créer un lien unique entre le public et la création littéraire de la région. Le public pourra également se laisser guider en magasin par les libraires Fnac, afin de découvrir cette richesse bordelaise à travers une grande sélection d'ouvrages.

SERONT PRÉSENTS DURANT LES DEUX JOURS :

MAX DUCOS, JEANNE FAIVRE D'ARCIER, JULIEN BEE ET LAURENT BRUN, ANTOINE LEBÈGUE, MADELEINE LASSÈRE, RAOUL PAOLI, BAST, MARIE-CLAUDE ARRISTÉGUI , LAURENT AYÇAGUER, OLIVIER BALT, ERIC CASTAIGNÈDE, CATHERINE CONAN, LAURENCE DESSIMOULIE, CHANTAL DETCHERRY, PAUL DROUIN, FRANCK DUMANCHE, JEAN-BERNARD DURRAULT, VÉRONIQUE DUVAL, JEAN-PAUL EYMOND, ALEXIS FLAMAND, DENIS LAPIERRE, PIERRE MORA, OLYMPE PERRIER, MARC PETIT, PATRICK RÖDEL, MARC SABOYA, SÉVERINE VIDAL ET

VALÉRIE DE LA TORRE. Marc Petit et Chantal Detcherry, Pierre Mora, Marc Saboya, Patrick Rödel, Arnaud Tiercelin.

CONTACT PRESSE :

VERONIQUE ESPARZA // 06.12.97.05.03 veronique.esparza@fnacdarty.com

À propos de Fnac Darty - Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin décembre 2017 d'un réseau multi-format de 728 magasins, dont 502 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.