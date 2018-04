Fnac Darty : La Fnac ouvre un nouveau magasin à Pontarlier le jeudi 24 Mai 2018

Communiqué de presse - 25 avril 2018

LA FNAC OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN À PONTARLIER*

LE JEUDI 24 MAI 2018

La Fnac poursuit son déploiement territorial et annonce l'ouverture prochaine d'un nouveau magasin franchisé au format de proximité à Pontarlier. Ce magasin ouvrira ses portes le jeudi 24 mai 2018.

La Fnac de Pontarlier sera dirigée par Julien et Vincent Christ, franchisés, et Olivier Greusard, directeur du magasin. L'enseigne s'étend sur une surface de vente de 682 m² et regroupe 12 collaborateurs. Les clients pourront retrouver les univers produits et services proposés par le concept de l'enseigne : micro-bureautique, téléphonie, photo, son, accessoires TV, audio, vidéo, gaming, livres, Jeux-Jouets, carterie et emballages cadeaux. Les services de billetterie, les offres de cartes cadeaux et coffrets cadeaux seront également proposés aux clients.

Le magasin bénéficiera également de la politique d'adhésion de l'enseigne. Les clients auront la possibilité de souscrire la carte « adhérent Fnac » et de profiter ainsi de nombreux avantages. Ils rejoindront les 6 millions de personnes dans le monde bénéficiant de ce programme qui propose à la fois la carte Fnac, la carte Fnac + et la carte Fnac One. Ce programme aux nombreux avantages et notamment avec la carte Fnac +, permet aux clients de bénéficier d'une livraison gratuite et illimitée en un jour mais aussi d'accéder prioritairement aux caisses en magasin. De même, le programme adhérent offre la possibilité d'une livraison gratuite pour les livres, de spectacles à tarifs réduits ou encore de remises immédiates sur certains produits.

De plus, grâce à la stratégie multicanale déployée par l'enseigne, les futurs clients de la Fnac de Pontarlier auront accès aux millions de produits disponibles sur Fnac.com. Ils pourront se faire livrer, dans leur magasin ou à leur domicile, un produit commandé en ligne.

Cette nouvelle ouverture renforce la stratégie d'expansion de la Fnac dans les petites et moyennes villes.

*Fnac Pontarlier - 13 rue Pomone, Zac De La Gouille Des Sauges, 25300 Doubs

Ouverture le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à 19h.

CONTACTS PRESSE

Alice DELAUNE : 01 41 34 23 72 - adelaune@lepublicsysteme.frValérie DUTHEY : 01 41 34 21 10 - vduthey@lepublicsysteme.frCamille COSMAO : 01 70 94 65 13 - ccosmao@lepublicsysteme.fr

A propos de Fnac Darty

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe dispose à fin septembre 2017 d'un réseau multi-format de 703 magasins, dont 482 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (plus de 13,6 millions de visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com.Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Md€.