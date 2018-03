Fnac Darty : La franchise, une priorité stratégique pour le Groupe Fnac Darty

La franchise, une priorité stratégique pour le Groupe Fnac Darty

Le groupe Fnac Darty, qui poursuit son déploiement de magasins franchisés en France et à l'international, sera présent au sein du salon Franchise Expo Paris, du 25 au 28 mars prochain à Paris, Porte de Versailles, à travers un stand dédié à l'activité Darty Cuisine.

Cette année, le groupe Fnac Darty a fait le choix de mettre en avant son activité Darty Cuisine au sein du Salon Franchise Expo Paris, le rendez-vous incontournable des acteurs de la franchise, vecteur d'accélération pour le développement des réseaux en France et à l'étranger.

Du 25 au 28 mars 2018, les visiteurs du salon Franchise Expo Paris à Porte de Versailles pourront retrouver le groupe sur le stand Fnac Darty au sein du Hall 2.2, Stand E37 / F42.

«Le segment de la cuisine est l'axe prioritaire du développement de la franchise Darty en cette année 2018, et plus globalement une des priorités du développement du Groupe Fnac Darty. Notre volonté est d'étendre notre offre de produits et de conforter notre expertise, sur un segment qui s'inscrit dans la continuité de notre développement » explique Dominique Dubald, directeur de la franchise et des partenariats de Fnac Darty.

Depuis début 2018, l'enseigne totalise 119 magasins disposant d'un espace dédié à la cuisine sur mesure, dont 19 en franchise. Objectif affiché : doubler le nombre de points de vente dédiés ou d'espaces cuisine en trois ans.

Avec au total 205 magasins franchisés en France, le groupe confirme son ambition d'apporter aux Français qui n'ont pas de magasin Fnac ou Darty à proximité de chez eux (soit à moins de 30 minutes en voiture) une nouvelle façon de bénéficier de l'offre, du prix et des services de ces deux enseignes emblématiques. Fnac Darty a ainsi annoncé l'ouverture de plus de 200 magasins franchisés supplémentaires à moyen terme, principalement en France.

A propos de Fnac Darty

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin décembre 2017 d'un réseau multi-format de 728 magasins, dont 502 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.cometdarty.com.Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.