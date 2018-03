Fnac Darty : Martin Fourcade samedi 7 Avril à la Fnac Champs-Elysées

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MARDI 20 MARS 2018

MARTIN FOURCADE

SAMEDI 7 AVRIL DE 16H00 À 17H30

FNAC CHAMPS-ELYSÉES

La Fnac Champs-Élysées a le plaisir d'accueillir le quintuple champion olympique, Martin Fourcade, lors d'une séance de dédicaces, à l'occasion de la sortie de son livre, Mon rêve d'or et de neige.

Athlète français le plus médaillé des J.O. d'hiver, recordman du nombre de victoires au classement général de la Coupe du Monde et de celles remportées en une seule saison, Martin Fourcade est à 29 ans, une légende mondiale du biathlon et l'un des plus grands champions du sport français.

Mon rêve d'or et de neige, aux éditions Marabout, est le témoignage authentique et unique d'un champion hors norme. Le sportif revient en détail sur son incroyable parcours, évoquant les ressorts intimes qui l'ont poussé à se dépasser mais aussi ses fragilités autant que son incroyable force de caractère.

Dans ce carnet, Martin Fourcade livre à ses lecteurs un formidable plaidoyer pour son sport, autant qu'il renseigne sur la nature des plus grands champions.

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

CONTACT PRESSE :

LOLA DEPUISET // 01 55 21 28 47 // lola.depuiset@fnacdarty.com

