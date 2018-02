Fnac Darty : Nomination de la nouvelle Directrice Marketing et e-commerce du Groupe Fnac Darty

Communiqué de presse - 16 février 2018

Nomination de la nouvelle Directrice Marketing et e-commerce

du Groupe Fnac Darty

Annabel Chaussat est nommée Directrice Marketing et e-commerce du Groupe Fnac Darty et rejoindra le groupe le 19 mars.

Membre du Comité Exécutif du Groupe, Annabel Chaussat rapportera directement au Directeur Général de Fnac Darty, Enrique Martinez. Elle aura sous sa responsabilité le marketing, les marques Fnac et Darty, les activités Clients & Fidélité, le marketing digital, les sites web et applis du groupe ainsi que la Régie publicitaire.

Annabel Chaussat occupait, depuis 2015, les fonctions de Directrice marketing, Digital et Exploitation de Morgan. Elle a notamment piloté la refonte de la plateforme de marque ainsi que la transformation digitale du Groupe.

Biographie

Agée de 43 ans, diplômée de l'EDHEC Business School de Lille, Annabel a plus de vingt d'expérience dans le retail BtoC. Elle a débuté sa carrière dans le Groupe Printemps. De 2008 à 2012, elle a occupé les fonctions de Directeur Marketing Clients et Internet au sein de Lapeyre (Groupe Saint-Gobain) puis celles de Directrice Marketing, Communication et Digital de 2012 à 2015.

Depuis 2015, Annabel était Directrice Marketing, Digital et Exploitation chez Morgan (groupe Beaumanoir).

