Fnac Darty : Ouverture d’un espace dédié à la cuisine sur mesure dans le magasin franchisé Darty à Ajaccio

Communiqué de presse - 9 mai 2018

Ouverture d'un espace dédié à la cuisine sur mesure dans le magasin franchisé Darty à Ajaccio en Corse

Darty ouvrira le mercredi 30 mai dans son magasin franchisé à Ajaccio en Corse un nouvel espace dédié à la cuisine sur mesure, avec 10 modèles de cuisines exposés sur 170 m², pour un accompagnement personnalisé de son projet cuisine.

Des cuisines signées Darty dans la commune d'Ajaccio

En complément de ses offres actuelles de produits et de services pour l'aménagement de la maison, le magasin proposera un espace dédié à la cuisine, avec 10 modèles de cuisines sur mesure design et fonctionnelles, sur 170 m². L'expert Darty conseillera les clients sur le choix du modèle, des matériaux et les accompagneront jusqu'à l'installation de la cuisine.

Le nouvel Espace Cuisine Darty Ajaccio assurera :

La possibilité de se faire plaisir et de laisser libre cours à son imagination

o Une multitude de combinaisons possibles grâce à un large choix de matériaux, de finitions, de couleurs,

o Un large assortiment de plans de travail, poignées, éviers, mitigeurs et accessoires,

o Un grand choix d'électroménager encastrable parmi les plus grandes marques,

o L'application Le Configurateur Darty, un outil interactif qui permet à l'internaute de se faire une idée concrète de sa future cuisine en quelques clics en simulant une multitude d'associations de couleurs et de textures, pour personnaliser les éléments de sa future cuisine : façades, plan de travail, crédence, poignées, électroménager…à harmoniser à souhait avec les couleurs des murs et du sol de la pièce (www.darty.com/ambianceur/).

Le prix Darty, garantie d'un budget maîtrisé

o La transparence des prix affichés pour tous les éléments de la cuisine, la pose et la livraison,

o Des prix bas toute l'année, garantis par le remboursement de la différence.

CONTACTS PRESSE

Camille COSMAO : 01 70 94 65 13 - ccosmao@lepublicsysteme.frAlice DELAUNE : 01 41 34 23 72 - adelaune@lepublicsysteme.frValérie DUTHEY : 01 41 34 21 10 - vduthey@lepublicsysteme.fr

A propos de Fnac Darty

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin décembre 2017 d'un réseau multi-format de 728 magasins, dont 502 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands,fnac.cometdarty.com.Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.

L'accompagnement Darty

L'enseigne confirme avec l'ouverture de cet espace cuisine son expertise dans l'aménagement de la maison en proposant un accompagnement « tout en un » de l'électroménager à la cuisine sur-

mesure, dans le respect du Contrat de Confiance:

o Une conception personnalisée de son projet cuisine avec 2 concepteurs Darty Cuisine, tenant compte de la configuration de la pièce, de son ergonomie,

o Un suivi personnalisé de son projet cuisine : une fois la commande confirmée, le concepteur Darty Cuisine s'assure de la bonne conduite du projet et du respect des délais. Un certificat de fin de chantier, remis au client, signifie le début de la Garantie Darty,

o Une assistance après-vente, une fois la cuisine installée, pour l'utilisation et l'entretien des meubles, plans de travail, accessoires, sanitaires et équipements de rangement,

o La Garantie par le SAV Darty : 5 ans pour les meubles et 2 ans pour les plans de travail, équipements de rangement, équipements électriques et sanitaires, ainsi que les garanties classiques Darty pour l'électroménager.

« Depuis plus de dix ans, Darty offre le meilleur de la cuisine sur-mesure, un engagement qui n'a pas pris une ride », souligne Michel Fleys, directeur commercial de Darty Franchise. « Le magasin Darty d'Ajaccio va pouvoir apporter une offre répondant aux demandes des consommateurs. »

Informations clés

Darty Ajaccio : Route de Mezzavia CC Mezzavia - 20167 AJACCIO Gérant du magasin : Noel PANTANI

Directeur Exploitation : Benoit JAUBERT

Directeur Franchise et Partenariat : Dominique DUBALD Directeur Commercial Franchise Darty : Michel FLEYS Horaires d'ouverture : Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

Parking : oui

