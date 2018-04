Fnac Darty : Ouverture d’un nouveau magasin franchisé à Farebersviller mercredi 11 Avril 2018

Communiqué de presse - 6 avril 2018

UN NOUVEAU MAGASIN FRANCHISE À FAREBERSVILLER**

LE MERCREDI 11 AVRIL 2018

La Fnac poursuit son déploiement territorial et annonce l'ouverture prochaine d'un nouveau magasin franchisé au format de proximité à Farébersviller. Ce magasin ouvrira ses portes le mercredi 11 avril 2018.

La Fnac de Farébersviller sera dirigée par Sadri Fegaier, PDG de SFAM Group, franchisé, et

Hocine Bengaoui, directeur du magasin. L'enseigne s'étend sur une surface de vente de 986 m² et regroupe 15 collaborateurs. Les clients pourront retrouver les univers produits et services proposés par le concept de l'enseigne : micro-bureautique, téléphonie, photo, son, TV, audio, vidéo, gaming, livres, jeux-jouets, carterie et emballages cadeaux. Les services de billetterie, les offres de cartes cadeaux et coffrets cadeaux seront également proposés aux clients.

Le magasin bénéficiera également de la politique d'adhésion de l'enseigne. Les clients auront la possibilité de souscrire la carte « adhérent Fnac » et de profiter ainsi de nombreux avantages. Ils rejoindront les 6 millions de personnes dans le monde bénéficiant de ce programme.

De plus, grâce à la stratégie multicanale déployée par l'enseigne, les futurs clients de la Fnac de

Farébersviller auront accès aux millions de produits disponibles sur Fnac.com. Ils pourront se faire livrer, dans leur magasin ou à leur domicile, un produit commandé en ligne.

Cette nouvelle ouverture renforce la stratégie d'expansion de la Fnac dans les petites et moyennes villes, et consolide le partenariat et la proximité qui unissent SFAM Group et Fnac-Darty.

** Fnac Farebersviller - Centre commercial B'EST

57450 Farébersviller

Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 20h00

CONTACTS PRESSE FNAC DARTY

Alice DELAUNE : 01 41 34 23 72 - adelaune@lepublicsysteme.frValérie DUTHEY : 01 41 34 21 10 - vduthey@lepublicsysteme.frCamille COSMAO : 01 70 94 65 13 - ccosmao@lepublicsysteme.fr

CONTACT PRESSE SFAM

Anne-Laure BOYER : 07 86 46 17 54 - annelaure.boyer@sfam.eu

À propos de SFAM Group :

Créé en 1999 et implantée à Romans-sur-Isère, Roanne, Paris et en Europe, SFAM Group est, au travers de son entité SFAM, le leader européen du courtage d'assurances pour les produits de

téléphonie mobile et multimédia. En février 2018, le groupe accélère sa stratégie de diversification en prenant une participation de plus de 11% pour 335 M€ dans le groupe Fnac-Darty, devenant

ainsi le deuxième actionnaire. Par le biais de sa filiale Media One, SFAM Group est à la tête de plusieurs franchises Fnac-Darty et prévoit de nouvelles ouvertures en 2018.

S'appuyant sur ses équipes fidèles, motivées et expertes dans leur domaine, SFAM Group connait aujourd'hui un véritable succès avec plus de 5 millions de clients gérés et 2500 partenaires en

Europe.

A propos de Fnac Darty :

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs,

dispose à fin décembre 2017 d'un réseau multi-format de 728 magasins, dont 502 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de

visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.

