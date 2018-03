Fnac Darty : Ouverture du cent trente-septième magasin franchisé Darty à Saint-Jean d’Angély

Ouverture du cent trente-septième magasin franchisé Darty à Saint-Jean d'Angély en Charente-Maritime le jeudi 22 mars 2018 :

Un magasin pensé pour une nouvelle expérience client

Darty ouvrira les portes de son cent trente-septième magasin franchisé à Saint-Jean d'Angély en Charente-Maritime le jeudi 22 mars. Ce magasin proposera sur 920 m² tous les produits et accessoires pour la maison en Electroménager, Image, Son, Multimédia,

Téléphonie, ainsi qu'un espace cuisines sur mesure et literie.

Darty Saint-Jean d'Angély, des solutions complètes, innovantes et accessibles à tous pour tous les projets d'équipement de la maison.

Situé zone de la Sacristinerie à Saint Jean d'Angély, ce magasin a été créé par Benjamin Pourailly et Nicolas Ribeiro. L'équipe du magasin Darty, composée de 7 collaborateurs, soignera particulièrement le confort d'achat pour le client, en l'accompagnant dans sa découverte des produits, en le conseillant dans ses choix et en l'informant sur les services compris dans le prix

Darty.

Darty Saint-Jean d'Angély se distinguera par :

 Un design magasin et un merchandising performants :

- Les produits seront exposés en libre toucher grâce à un mobilier adapté pour les manipuler et les tester,

- De nombreux produits seront disponibles en libre emporté afin de simplifier le parcours du client en magasin,

- La présentation des accessoires et consommables, à proximité des produits, pour composer des solutions complètes en fonction des besoins du client.

 Des espaces services :

- Le service Click & Collect : les clients internautes qui souhaitent passer leur commande sur le site Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin.

- Un point « éco-collecte » : pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones portables et le petit électroménager.

 L'actualité du magasin Darty Saint-Jean d'Angély :

- Les dernières innovations en télévision avec les écrans 4K HD, UHD et incurvés en démonstration.

- Un large choix de tablettes numériques et de PC portables de grandes marques en libre toucher.

- Une opération commerciale : 10€ offerts pour 100€ d'achat du 22 au 31 mars 2018.

A propos de Fnac Darty

La Franchise Darty : Proposer l'expérience Darty à tous

Avec déjà cent trente-six ouvertures de magasins franchisés partout en France, l'enseigne confirme, avec l'ouverture de son nouveau magasin à Saint-Jean d'Angély, son objectif d'apporter aux 30% de Français qui n'ont pas de magasin Darty à proximité de chez eux (soit à moins de 30 minutes en voiture) une nouvelle façon de bénéficier de l'offre, du prix et des services de l'enseigne dans le respect du Contrat de Confiance.

« Benjamin Pourailly et Nicolas Ribeiro sont deux amis d'enfance qui ont mis en commun leur expérience pour tenter l'aventure de la franchise Darty. Après des études de commerce pour l'un et de finance pour l'autre, chacun a mené pendant quelques années ses projets personnels. Ils ont ouvert en octobre 2015, leur premier magasin Darty à Langon, puis se sont rapidement développés avec les magasins Darty de Saint André de Cubzac, Parthenay, Bressuire et Villeneuve sur Lot. Ils ont étudié l'attractivité de la région de Saint Jean d'Angély dans le domaine de l'électroménager, du multimédia et de la cuisine, et ont finalement décidé d'acquérir une surface de vente très bien située pour leur nouveau magasin Darty. » Précise Michel Fleys, Directeur Commercial Darty Franchise.

D'autres ouvertures sont prévues prochainement, assurant la continuité du déploiement de la franchise Darty en France. Le modèle de franchise Darty est basé sur une mutualisation des moyens dont disposent l'enseigne au quotidien, alliée à l'expertise des franchisés au niveau local.

Informations clés

Darty Saint-Jean d'Angély : Rue France III, Zone de la Sacristinerie 17400 Saint Jean d'Angély

Gérants: Benjamin Pourailly et Nicolas Ribeiro Directeur Exploitation : Benoit Jaubert

Directeur Commercial Franchise Darty : Michel Fleys Directeur Franchise et Partenariat : Dominique Dubald

Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 puis le samedi de 09h30 à 19h00

Parking : oui

