Fnac Darty : S&P a relevé sa perspective

27/04/2018 | 10:19

L'action Fnac Darty surperforme la tendance et s'adjuge 1,1% ce vendredi un peu avant 10h. 2 bonnes nouvelles pour le distributeur : un relèvement de S&P et une note favorable d'analyste.



Standard & Poor's a en effet annoncé un relèvement de la perspective de Fnac Darty à positive, contre stable auparavant, et a confirmé la notation BB du groupe.



'Cet avis favorable repose sur la solidité des performances opérationnelles, la progression rapide de l'intégration Fnac Darty et la politique financière bien maîtrisée', a expliqué l'agence de notation. Il s'explique selon Jean-Brieuc Le Tinier, directeur financier du distributeur, par 'la pertinence du modèle omnicanal de Fnac Dart et l'amélioration de son profil opérationnel'.



Bryan Garnier a de son côté initié sa couverture de la valeur avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 104 euros. Le broker a lui aussi mis en avant 'l'excellente performance opérationnelle' de Fnac Darty, lequel justifie selon lui que les investisseurs voient encore un intérêt dans un titre qui a reculé de 17% depuis janvier.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.