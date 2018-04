Fnac Darty annonce un partenariat stratégique avec Google

Quelques mois après le succès du lancement dans ses magasins de Google Home, la première enceinte intelligente et connectée de Google, Fnac Darty annonce le déploiement d'espaces de démonstration des produits Google dans l'ensemble de ses magasins

L'intégralité des magasins du groupe va accueillir des espaces de démonstration des produits et services Google. Les clients Fnac et Darty pourront découvrir l'univers Google au sein d'espaces expérientiels de 10 à 50m2 présentant notamment les possibilités offertes par l'Assistant Google (l'assistant personnel intelligent de Google, présent sur de nombreux appareils comme l'enceinte intelligente Google Home ou les smartphones compatibles) et son écosystème. Les produits Google seront également mis en avant de façon différenciée sur les sites internet du groupe et au sein des catégories de produits embarquant ses services : Son, Téléphonie, IT, Photo. Fnac Darty sera l'un des partenaires privilégiés de Google pour ses lancements de produits à travers des promotions ou mises en avant.

Ce partenariat est annoncé alors que Fnac Darty accélère l'intégration de l'Assistant Google dans sa stratégie de services : Fnac Darty est en effet l'un des trois premiers partenaires de Google pour le lancement de la fonctionnalité de transactions sur l'Assistant Google. Les clients de la Fnac et de Darty seront ainsi parmi les premiers à pouvoir tester l'achat à la voix sur leurs téléphones compatibles, grâce à cette fonctionnalité très attendue qui concerne pour l'instant quatre catégories d'articles chez FNAC : musique, livre, vidéo ou jouets. En quelques échanges vocaux, l'internaute pourra choisir son article, et après confirmation sur son téléphone via l'application de l'Assistant Google, payer avec son compte FNAC puis identifier le point de vente le plus proche de chez lui où il pourra récupérer sa commande dès le lendemain.

D'autre part, leader du service après-vente, le Groupe vient de rendre disponible le « Bouton Darty » au sein de l'Assistant Google. Disponible gratuitement pour les clients abonnés au programme Darty+, le « Bouton Darty » permet, d'obtenir immédiatement une aide à l'utilisation ou au dépannage pour tous les produits, achetés ou non chez Darty. Concrètement, les utilisateurs de l'enceinte Google Home, ou de tout produit intégrant l'Assistant Google, pourront demander de manière naturelle à être mis en relation avec Darty, et être rappelés par un expert en moins d'une minute.

« Ce partenariat est la parfaite illustration de l'esprit de notre plan stratégique Confiance+ : la volonté d'offrir à nos clients une expérience de découverte, d'achat et de service unique et exclusive, et à nos partenaires une plateforme sans équivalent pour la mise en lumière de leurs marques et de leurs produits. Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Google, l'une des entreprises les plus innovantes au monde » déclare Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty.

« Nous sommes très heureux de mettre à disposition du grand public nos dernières innovations afin d'enrichir l'expérience des clients FNAC DARTY, distributeurs iconiques français. Que cela soit en magasin, grâce à l'ouverture d'espaces d'expérimentations des produits Google ou chez soi avec le développement de la technologie de l'Assistant vocal Google, les clients FNAC DARTY pourront accéder au meilleur des produits et services Google » ajoute Sébastien Missoffe, Directeur Général de Google France.

