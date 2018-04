Fnac Darty : ouverture d'un magasin FNAC à Farébersviller

06/04/2018 | 18:25

Fnac Darty a annoncé ce vendredi soir l'ouverture prochaine d'un nouveau magasin franchisé au format de proximité à Farébersviller (Moselle).



Ce magasin ouvrira ses portes le mercredi 11 avril prochain.



Dirigé par Sadri Fegaier, PDG de SFAM Group, franchisé, et Hocine Bengaoui, directeur du magasin, il s'étendra sur une surface de vente de 986 mètres carrés et regroupera 15 collaborateurs.





