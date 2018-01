Fnac Darty : ouverture d'une enseigne Fnac à Nouméa

25/01/2018 | 15:29

Fnac Darty a annoncé ce jeudi l'ouverture demain d'un magasin franchisé Fnac à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), où l'enseigne Darty est déjà présente avec 3 magasins.



En installant l'enseigne Fnac en Nouvelle-Calédonie, le distributeur continue son déploiement dans les territoires français d'outre-mer. Le groupe est en effet également présent à la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane.



Situé en plein centre-ville (34, rue de l'Alma), ce magasin franchisé Fnac s'étendra sur une surface de vente de 600 mètres carrés. Il regroupera 15 collaborateurs et présentera l'ensemble des produits et des services proposés par la Fnac : livres, disques, DVD, gaming, micro-informatique, téléphonie, objets connectés, son, photo, TV.





