Fnac Darty : ouvre un magasin franchisé Darty dans l'Hérault

04/04/2018 | 14:41

Fnac Darty a annoncé ce mercredi en début d'après-midi l'ouverture du 139ème magasin franchisé Darty à Clermont-L'Hérault (Hérault) le 25 avril prochain.



S'étendant sur 555 mètres carrés, cette nouvelle enseigne proposera tous les produits et accessoires pour la maison en électroménager, image, son, multimédia et téléphonie.



L'équipe du magasin sera constituée de 6 collaborateurs.





