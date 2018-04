Fnac Darty : partenariat stratégique avec Google.

16/04/2018 | 08:49

Quelques mois après le lancement dans ses magasins de Google Home, Fnac Darty annonce un partenariat stratégique avec Google, avec le déploiement d'espaces de démonstration des produits Google dans l'ensemble de ses magasins.



Les clients Fnac et Darty pourront ainsi découvrir l'univers Google au sein d'espaces expérientiels, sur les sites internet du groupe et au sein des catégories de produits embarquant ses services : son, téléphonie, IT, photo...



Fnac Darty sera l'un des partenaires privilégiés de Google pour ses lancements de produits à travers des promotions ou mises en avant. Il est aussi l'un des trois premiers partenaires de Google pour le lancement de la fonctionnalité de transactions sur l'Assistant Google.



