Fnac Darty relevé à « positive outlook » par Standard & Poor's

Notation BB confirmée





Standard & Poor's a relevé la perspective de Fnac Darty à positive, contre stable auparavant, et a confirmé la notation BB du Groupe.

Cet avis favorable repose sur la solidité des performances opérationnelles, la progression rapide de l'intégration Fnac Darty et la politique financière bien maîtrisée.

Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier de Fnac Darty, a déclaré :

« Dans un secteur de la distribution où l'ensemble des acteurs sont confrontés à de profondes transformations de leurs modèles, le relèvement de la perspective de Fnac Darty de stable à positive, reflète la pertinence du modèle omnicanal du Groupe et l'amélioration de son profil opérationnel ».

***

CONTACTS



ANALYSTES / INVESTISSEURS Stéphanie Constand stephanie.constand@fnacdarty.com

+33 (0)1 55 21 18 63 PRESSE Benjamin Perret benjamin.perret@fnacdarty.com

+33 (0)1 55 21 54 13 Alexandre André alexandre.andre@fnacdarty.com

+33 (0)1 55 21 54 46

