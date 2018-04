Fnac Darty : renégocie les conditions des facilités de crédits

18/04/2018 | 18:46

Le groupe a finalisé aujourd'hui la renégociation des conditions financières et l'allongement de la maturité des facilités de crédit signées le 20 avril 2016 avec ses partenaires bancaires.



La maturité finale de l'emprunt à terme ' Term Loan ', d'un notionnel de 200 millions d'euros, a été prolongée de deux ans à avril 2023, avec un calendrier d'amortissement lui aussi décalé de deux ans.



La maturité de la ligne de crédit revolving d'un notionnel de 400 millions d'euros a également été étendue à avril 2023.



Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier de Fnac Darty, a déclaré : ' Au-delà des extensions de maturités, cette opération reflète, dans l'amélioration des frais financiers, le renforcement du modèle opérationnel et la nouvelle dimension de Fnac Darty.'



