Fnac Darty renforce son partenariat avec Orange sur le livre numérique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Fnac Darty a annoncé jeudi avoir renforcé son partenariat avec le groupe télécoms Orange autour du livre numérique. Concrètement, les détenteurs d'un forfait Orange pourront avoir accès à l'offre de livres audio lancée par Fnac Darty.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Fnac Darty lance son offre de livres audio et réaffirme son partenariat avec Orange pour favoriser la diffusion des nouveaux modes de lectures numériques.

-Les clients d'Orange peuvent désormais accéder, via l'application Kobo by Fnac, disponible sur iOS et Android, à 100.000 livres audio et 3 millions d'e-books.

-Grace à ce partenariat, les clients d'Orange peuvent désormais écouter un roman où qu'ils soient, depuis leur tablette ou leur mobile pour 9,99 euros par mois sans engagement. Les clients d'Orange bénéficient également du premier mois offert afin de découvrir le service et ce mode de lecture.

-Les détenteurs d'un forfait Orange (hors Sosh et Pro) pourront à partir du 17 mai 2018 et jusqu'au 31 janvier 2019 découvrir l'usage des livres audio puisque l'option sera incluse au sein de leur forfait Orange.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: VLV