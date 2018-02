Fnac Darty : résultats annuels solides et objectifs confirmés

21/02/2018 | 18:13

Publiés ce mercredi après Bourse, les comptes 2017 de Fnac Darty ont notamment révélé un bénéfice net des activités poursuivies de 125 millions d'euros, contre 24 millions au terme de l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires du distributeur est pour sa part ressorti à 7,44 milliards d'euros, en hausse de 0,4% et de 0,5% en comparable, tandis que le bénéfice opérationnel courant s'est établi à 270 millions, soit un bond de 33%.



La marge opérationnelle atteint ainsi 3,6%, en augmentation de 90 points de base par rapport à 2016.



Sur le plan de la structure financière, Fnac Darty a en outre substantiellement réduit sa dette nette, laquelle est passée de 207 à 86 millions d'euros grâce à une forte génération de cash-flow libre opérationnel.



'Le processus d'intégration de Fnac Darty a avancé rapidement, générant déjà à fin 2017 85 millions de synergies, soit plus de 65% de l'objectif fixé pour fin 2018', a également indiqué le groupe, qui a par ailleurs lancé en fin d'année, sous l'impulsion d'Enrique Martinez, nommé directeur général en juillet dernier, le plan stratégique 'Confiance +'.



Celui-ci prend appui sur la force des 2 enseignes et sur la bonne avancée de leur intégration. Au-delà du plan de synergies de 130 millions d'euros d'ici fin 2018, le groupe a pour ambition de créer la plateforme omnicanale de référence en Europe.



Nonobstant cet objectif de 130 millions d'euros de synergies en find'année, Fnac Darty a confirmé ses objectifs à moyen terme, à savoir une croissance supérieure à ses marchés et une marge opérationnelle courante de 4,5 à 5% hors impact des accords à l'achat avec Carrefour.





