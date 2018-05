Fnac Darty s'allie dans les achats à l'allemand MediaMarktSaturn

Dernier accord en date répondant au défi posé par Amazon, géant américain du e-commerce, cette alliance vise à permettre aux deux groupes de négocier de meilleures conditions d'achat auprès de leurs grands fournisseurs au niveau international comme Apple, Microsoft ou Samsung.

MediaMarktSaturn, leader européen de la distribution de produits électroniques grand public, est contrôlé par l'allemand Ceconomy, premier actionnaire de Fnac Darty avec 24,2% du capital.

Les deux groupes prévoient aussi de s'allier dans les achats de marques de distributeur et de développer en commun des outils visant à améliorer la connaissance de leurs clients.

Cette alliance ne devrait pas avoir d'impact financier en 2018 et les synergies potentielles sont en cours d’évaluation, ont déclaré les deux groupes dans un communiqué, indiquant simplement que des "premiers impacts devraient être visibles progressivement en 2019, avec un objectif de plein effet pour 2020".

Cette alliance sera ouverte, à terme, à d’autres acteurs du marché, "avec l’ambition de devenir une plate-forme européenne créatrice de valeur pour toutes les parties prenantes".

La création d'une coentreprise est prévue ainsi que la mise en place d’entités opérationnelles pour le pilotage de chaque domaine d’intervention.

Outre les enseignes MediaMarkt et Saturn, qui comptent plus de 1.000 magasins avec leurs plates-formes de vente en ligne, le groupe allemand opère des sites de e-commerce comme iBood et détient les marques propres Peaq, Koenic ou Isy.

Il réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 22 milliards d’euros, tandis que les ventes de Fnac Darty se sont élevées à 7,4 milliards en 2017.

(Pascale Denis, édité par Wilfrid Exbrayat)