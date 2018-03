Fnac : nouveau magasin à Lyon Saint Exupéry

27/03/2018 | 14:21

La Fnac annonce l'ouverture prochaine d'un nouveau magasin franchisé au format Travel dans la zone publique de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry, liaison Terminal 1 et 2. Ce magasin ouvrira ses portes le mercredi 4 avril 2018.



La Fnac de l'aéroport Lyon Saint Exupéry sera dirigée en partenariat avec Lagardère Travel Retail / Music RailWay. Le magasin s'étend sur une surface de vente de 80m2.



Les clients pourront retrouver les univers produits proposés par le concept de l'enseigne : micro-bureautique, téléphonie, photo, son, objets connectés et gaming.



Cette nouvelle ouverture renforce la stratégie d'expansion de la Fnac dans les gares et aéroports.



