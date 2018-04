COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LUNDI 16 AVRIL 2018

LA FNAC PARTENAIRE DU PRINTEMPS DE BOURGES

SHOWCASES, RENCONTRES ET DÉDICACES

DU JEUDI 26 AU SAMEDI 28 AVRIL 2018

La Fnac Bourges, partenaire historique du Printemps de Bourges, recevra pendant 3 jours plusieurs artistes de la programmation officielle du festival lors de showcases, rencontres et séances de dédicaces en magasin.

JEUDI 26 AVRIL

FEU! CHATTERTON

SHOWCASE - DÉDICACE À 14H30

La Fnac Bourges a le plaisir de recevoir Feu! Chatterton pour un showcase autour de leur dernier album, L'oiseleur, ode au temps béni de l'amour perdu. Un opus dense, profond, qui joue du clair-obscur du ciel et de la terre dans une captivante traversée intérieure.

ELLIOTT MURPHY

SHOWCASE - DÉDICACE À 16H00

Depuis son premier album paru en 1973 quand il avait seulement 24 ans, Elliott Murphy a fait du chemin. Le subtil troubadour songwriter, véritable mythe auprès de ses nombreux fans, viendra interpréter quelques titres de son 36ème album, Prodigal Son.

ARTHUR H

RENCONTRE - DÉDICACE À 18H00

La Fnac Bourges accueillera Arthur H lors d'une rencontre intimiste. Il présentera son dernier opus, Amour chien fou. Cet album est un disque d'amour, Arthur H y parle merveilleusement bien des gens qu'il aime. Il sait aimer les femmes, les amis, les frères, les sœurs, les vaincus et les fantômes. Il pleure, chante et ne cesse de faire danser ses fans.

VENDREDI 27 AVRIL

CLÉMENT BAZIN

SHOWCASE - DÉDICACE À 14H30

Clément Bazin sera à la Fnac Bourges pour un showcase de son tout premier album, Everything Matters. Avec cet opus, il réalise un doux rêve, celui de repenser l'électro en y intégrant un instrument dont il est aujourd'hui indissociable, le steeldrum, et imaginer un pont entre ses genres de prédilection, le calypso, la soca, le hip-hop et le post-dubstep UK des années 2000.

VENDREDI 27 AVRIL

HOLLYDAYS

SHOWCASE - DÉDICACE À 16H00

Le duo se produire en showcase à la Fnac Bourges et interprètera plusieurs titres de leur EP L'odeur des joints. Elle s'appelle Elise et lui Sébastien, avec eux, la pop rose bonbon se teinte de noir, le plaisir n'est plus coupable et la variété française s'offre un lifting éclatant. Ensemble, ils inventent un nouveau style : le « pleurer danser » et embarquent leurs fans dans une galaxie parfois sombre mais finalement pleine d'espoir.

IBEYI

RENCONTRE À 18H00

La Fnac Bourges a le plaisir d'accueillir le duo Ibeyi pour une rencontre intimiste autour de leur dernier album, Ash. Cette nouvelle énergie qu'elles ont retranscrite dans leur musique reflète leurs deux années de tournée, de rencontres, de nouvelles expériences, de vie et d'ouverture sur le monde tout simplement. Chantées en anglais, en espagnol et en yoruba, les chansons d'Ash parlent du racisme, des femmes indépendantes, des violences policières, de la transmission, de la prise de conscience collective qui surgit des petites révolutions individuelles, du courage et du réconfort.

SAMEDI 28 AVRIL

POMME

SHOWCASE - DÉDICACE À 14H00

Pomme, l'atout charme de la nouvelle folk française, viendra présenter, lors d'un showcase, quelques titres de son premier album, À peu près. Elle chante l'amour parce que les chansons sont faites avant tout pour cela. Avec ses mélodies infectieuses, sa grâce évidente, ses sonorités organiques qui ne s'interdisent pas et quelques errances électroniques, Pomme affirme aujourd'hui sa personnalité de chanteuse versatile et attachante dans ce premier opus.

CLARA LUCIANI

SHOWCASE À 16H00

Celle qui a été musicienne et chanteuse au sein de quelques-unes des meilleures formations françaises actuelles, de Nouvelle Vague à La Femme en passant par un duo tout récent avec Nekfeu sur le morceau « Avant tu riais », Clara Luciani ose enfin proposer ses premiers morceaux. Ses collaborations et ses nouvelles chansons permettent de saisir l'esthétique de cette jeune musicienne..

