La valeur du jour à Paris FNAC-DARTY : publication en ligne et perspectives favorables, le titre bondit

Fnac-Darty (+5,14% à 94,10 euros) signe une des plus fortes progressions du SBF 120, dans le sillage d’une publication du premier trimestre conforme aux attentes des analystes et de perspectives qui s’annoncent favorables, notamment grâce à la prochaine Coupe du Monde de football. Ainsi, le groupe de distribution a réalisé un chiffre d'affaires de 1,68 milliard d'euros au premier trimestre 2018, soit une croissance de 0,6% à magasins comparables.Cette performance apparaît en ligne avec le consensus, malgré des conditions climatiques de février (principalement en France et en Espagne) ayant amputé la croissance de -0.4 point, constate Marco Bruzzo, Directeur Général Délégué de Mirabaud AM." Dans ce contexte peu porteur, le groupe a su tirer profit de son bon positionnement sur des secteurs clés, comme le livre et la téléphonie", souligne de son côté Fnac-Darty.Par ailleurs, le groupe a annoncé une amélioration de son taux de marge brute sur la période, sans apporter plus de précision.Mais ce sont clairement les perspectives du groupe qui tirent la valeur aujourd'hui en Bourse.Fnac-Darty devrait bénéficier au deuxième trimestre d'une meilleure activité commerciale tirée par les opérations liées à la Coupe du monde de football, même si aucun élément chiffré n'a été communiqué. Le groupe a aussi confirmé son objectif de 130 millions d'euros de synergies déployées d'ici à fin 2018 dues à l'intégration de Darty.Enfin, les partenariats annoncés avec Google et Carrefour devraient également se révéler bénéfiques pour le groupe, même si là aussi, aucun détail chiffré n'a été fourni.Fnac-Darty avait annoncé en début de semaine un partenariat avec Google, afin de déployer des corners dédiés aux produits connectés Google dans l'ensemble de ses magasins. C'est Google qui supportera tous les investissements liés à la création de ces corners dans la totalité des magasins du groupe.Concernant le partenariat sur les achats avec Carrefour, le groupe a également confirmé le bon déroulement des premières négociations avec les fournisseurs.