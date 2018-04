Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cédric Lagarrigue, actuel Président du directoire de Focus Home Interactive, a fait savoir qu’il démissionnait de son mandat de membre du Directoire. Le Conseil de Surveillance de l’éditeur de jeux vidéo a pris acte de cette démission. En remplacement de Cédric Lagarrigue, le Conseil de Surveillance a nommé Jürgen Goeldner, actuellement membre du Conseil de Surveillance, comme Président du directoire.Il dispose d'une longue expérience dans le monde du jeu vidéo. Il a été le fondateur de Rushware GmbH en Allemagne, plus tard Funsoft Group, revendu en 1997 à THQ, puis fondateur en 2001 de Mobile Scope vendu en 2005. Il a été COO chez Eidos et coordinateur de la fusion lors de l'acquisition de Square Enix. En 2009, il a été Chairman de Chillingo éditeur de "Angry Birds", vendu à Electronic Arts en 2010. Actuellement, Jürgen siège en tant que membre du conseil ou conseiller de plusieurs entreprises dans l'industrie du jeu vidéo.Cédric Lagarrigue a déclaré : "Après plus de vingt années consacrées au développement de Focus, j'ai pris la décision de démissionner de mon mandat de président et membre du directoire. (...) L'année 2018 devrait confirmer la forte croissance de la société avec des projets à venir qui sont les plus beaux de son histoire".