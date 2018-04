Focus Home Interactive : 10-04-2018 Nomination Président du Directoire

Communiqué de presse

Paris, le 10 avril 2018

FOCUS HOME INTERACTIVE

Nomination d'un nouveau Président du Directoire

FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC), éditeur de jeux vidéo, annonce un changement de gouvernance.

Cédric Lagarrigue, actuel Président du directoire, a fait savoir qu'il démissionnait de son mandat de membre du Directoire.

Le Conseil de Surveillance a pris acte de cette démission et remercie Cédric Lagarrigue de la qualité de sa contribution à la société.

Cédric Lagarrigue : « Après plus de vingt années consacrées au développement de Focus, j'ai pris la décision de démissionner de mon mandat de président et membre du directoire. Je tenais à remercier chaleureusement tous ceux, collaborateurs, studios et partenaires, qui m'ont accompagné au cours de plus de 20 années professionnelles extraordinaires. Succès après succès, Focus a grandi et est devenu l'acteur reconnu qu'il est aujourd'hui sur le marché du jeu vidéo international. L'année 2018 devrait confirmer la forte croissance de la société avec des projets à venir qui sont les plus beaux de son histoire. J'ai par ailleurs une grande confiance dans le management actuel de Focus et tous les talents de la société qui sauront garder le cap sur la performance et l'excellence ».

En remplacement de Cédric Lagarrigue, le Conseil de Surveillance a nommé Jürgen Goeldner, actuellement membre du Conseil de Surveillance, comme Président du directoire.

Jürgen Goeldner dispose d'une longue expérience dans le monde du jeu vidéo. Il a été le fondateur de Rushware GmbH en Allemagne, plus tard Funsoft Group, revendu en 1997 à THQ, puis fondateur en 2001 de Mobile Scope vendu en 2005. Il a été COO chez Eidos et coordinateur de la fusion lors de l'acquisition de Square Enix. En 2009, il a été Chairman deChillingo éditeur de "Angry Birds", vendu à Electronic Arts en 2010. Actuellement, Jürgen siège en tant que membre du conseil ou conseiller de plusieurs entreprises dans l'industrie du jeu vidéo.

Jürgen Goeldner déclare : « Focus dispose de plusieurs licences à très fort potentiel et je suis heureux de rejoindre cette équipe talentueuse et mettre mon savoir-faire dans la valorisation de ces licences pour emmener la Société vers une nouvelle étape de son développement. »

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est le 3ème éditeur français de jeux vidéo. Sa vocation est d'accompagner les studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences à succès telles que Blood Bowl, Tour de France, Wargame et Farming Simulator, le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 75,6 M€ en progression de 9,3%. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 85 % de ses ventes à l'international.

Nos prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires du 5ème trimestre de l'exercice 2017 26 avril 2018

Résultats annuels exercice 2017-2018 5 juillet 2018

Retrouvez toute l'information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

Contacts communication financière

FOCUS HOME INTERACTIVE

Jürgen Goeldner + 49 160 52 59 646

Deborah Bellangé

Tel : + 33 (0) 1 55 26 85 00 mail : dirgen@focus-home.com

Relations investisseurs - ACTIFIN

Benjamin LEHARI Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 25 mail : blehari@actifin.fr

Relations Presse - ACTIFIN

Jennifer JULLIA

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 19 mail : jjullia@actifin.fr