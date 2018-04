Focus Home Interactive : 26-04-2018 Chiffre d'affaires du 5eme trimestre 2017-2018

Communiqué de presse

Paris, le 26 avril 2018

FOCUS HOME INTERACTIVE

Chiffre d'affaires du 5ème trimestre 2017/2018 : 10,4 M€

Chiffres d'affaires de l'année fiscale de 15 mois : 89,9 M€

FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC), éditeur de jeux vidéo, annonce la réalisation d'un chiffre d'affaires de 10,4 M€ pour le 5ème trimestre (janvier - mars 2018) de son exercice 2017-18 d'une durée exceptionnelle de 15 mois. Pour rappel, la date de clôture de l'exercice a été fixée au 31 mars, en phase avec la saisonnalité de l'activité de la société.

Ce 5ème trimestre a bénéficié des ventes soutenues des licences phares du groupe et de son back-catalogue lui permettant de générer un chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2017-2018 de 89,9M€.

En l'absence de sortie majeure, le chiffre d'affaires de ce 5ème trimestre est en repli de 25% par rapport à la période de l'année précédente (janvier-mars 2017), un repli qui s'explique notamment par une base comparable défavorable. En effet, le 1er trimestre 2017 avait connu une activité particulièrement soutenue , portée par la poursuite de ventes à un niveau très élevé du titre Farming Simulator 17 en plus de la commercialisation du jeu Styx : Shards Of Darkness.

Des ventes soutenues pour le catalogue gamer et les licences phares du Groupe

Sorti en fin d'année 2017, MudRunner se rapproche du million d'exemplaires vendus. Une excellente tenue des ventes qui conforte le groupe dans sa stratégie, MudRunner est ainsi devenu en quelques mois un titre référence pour le Groupe.

Il est également noté la bonne performance du jeu The Surge. Le titre de Deck 13, lancé en mai 2017 bénéficie de l'ajout de contenu additionnel de qualité, venant à la fois fidéliser et attirer des joueurs toujours plus nombreux. Ce soutien confirme le succès commercial du jeu puisque plus d'un demi-million de copies se sont vendues dans le monde, alors même que le développement de The Surge 2 a été annoncé au mois de Février durant le What's Next.

Notons également la contribution importante de l'Edition Platinum de Farming Simulator 17 ainsi que la version Nintendo Switch sortie en fin d'année 2017, donnant ainsi un rayonnement toujours plus large à la marque avant le lancement du nouvel opus prévu pour la fin d'année.

Sur l'année fiscale de 15 mois, le back-catalogue composé de titres forts mais aussi de licences à succès (Blood Bowl, Divinity Original Sin…), représente 42% des ventes totales. Avec la montée en gamme des titres Focus 88 % des ventes sont désormais réalisées à l'international et le chiffre d'affaires digital s'élève à 64 %.

2018-2019 : un catalogue à fort potentiel

L'année civile 2018 a débuté avec le 4e édition du What's Next, rendez-vous annuel organisé par le Groupe et qui s'est tenu cette année à Paris les 1er et 2 Février.

Evénement bénéficiant d'une visibilité en constante amélioration, le Groupe a dévoilé l'intégralité de son ambitieux catalogue à venir à la presse française et internationale, à travers des présentations de jeux exclusives, réalisées par l'ensemble des studios partenaires de Focus Home Interactive. 16 jeux, 10 studios, près de 300 journalistes et partenaires internationaux ont été réunis lors de ce What's Next 2018.

La première sortie d'envergure de l'année en cours interviendra le 5 juin avec le jeu de rôle Vampyr (DontNod) et suscite d'ores et déjà une forte attente auprès des joueurs et de la presse spécialisée partout dans le monde.

Insurgency: Sandstorm (New World Interactive) sera disponible cet été. Le titre bénéficie d'un énorme potentiel de ventes, fort de sa communauté de 3M de joueurs fidèles à ce titre aussi réaliste que compétitif.

MudRunner profitera d'une « Extension USA » en fin d'année, afin de séduire des joueurs américains de plus en plus nombreux.

D'autres titres forts comme Fear The Wolves, un Battle Royal post-apocalyptique de Vostok Games, BattleFleet Gothic: Armada 2 (Tindalos Interactive), ou le très attendu Call of Cthulhu complèteront le planning des sorties.

Enfin, Farming Simulator 19 viendra offrir à tous ses fans et adeptes des jeux de simulation du monde entier, l'expérience « farming » la plus aboutie, la plus complète et la plus riche jamais réalisée par l'équipe de Giants.

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est le 3ème éditeur français de jeux vidéo. Sa vocation est d'accompagner les studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences à succès telles que Blood Bowl, Tour de France, Wargame et Farming Simulator, le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 75,6 M€ en progression de 9,3%. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 85 % de ses ventes à l'international.

Retrouvez toute l'information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

