Focus Home : baisse de 25% du CA au 5e trimestre

30/04/2018 | 08:37

Focus Home Interactive annonce la réalisation d'un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros pour le cinquième trimestre (janvier-mars 2018) de son exercice 2017-18, en repli de 25% par rapport à la période de l'année précédente sur une base comparable défavorable.



Ce cinquième trimestre a bénéficié des ventes soutenues des licences phares du groupe et de son back-catalogue permettant à l'éditeur de jeux vidéos de générer un chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2017-2018 de 89,9 millions d'euros.



'Sur 15 mois, le back-catalogue composé de titres forts mais aussi de licences à succès, représente 42% des ventes totales', précise Focus Home, ajoutant que 88% des ventes sont désormais réalisées à l'international et que son chiffre d'affaires digital s'élève à 64%.



