Focus Home : premier conseil d'achat de Bryan Garnier

Bryan, Garnier & Co. a entamé à l'achat le suivi de l'action de l'éditeur de jeux vidéos Focus Home Interactive, qui serait 'sur le point de changer de catégorie'. L'objectif de cours est fixé à 48 euros, soit un potentiel de hausse supérieur à 20%.



Le bureau d'études distingue Focus Home Interactive pour son positionnement 'inhabituel' dans le secteur des jeux vidéos : le groupe se concentre sur des productions de moyenne importance (le segment dit AA, les 'grands' jeux appartement à la catégorie AAA), externalise le développement à des studios, et recourt pour partie à des partenaires de distribution.



'Le groupe est exposé à la forte croissance du secteur, dispose d'une base de coûts optimale, et présente un risque plutôt faible', estime Bryan Garnier. Focus Home Interactive 'a bonne réputation dans le secteur et se montre très sélectif quant aux choix de ses projets', ajoute une note Enfin, grâce à un 'solide' calendrier de lancement, son CA devrait dépasser la barre des 100 millions d'euros en 2018. Le groupe se prépare donc 'à changer de catégorie'.



La valorisation du titre est enfin jugée 'toujours très accessible, tant en termes absolus que relativement aux valeurs comparables'.





