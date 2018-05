Foncière 7 Investissement : Communiqué de mise à disposition des documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 8 juin 2018

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT

Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros

2 rue de Bassano - 75016 PARIS - 486 820 152 RCS PARIS

Paris, le 17 mai 2018

Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 8 juin 2018

La Société annonce avoir mis à disposition du public les documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 8 juin 2018, conformément aux dispositions de l'article R.225-73-1 du Code de Commerce.

Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l'adresse http://www.fonciere7investissement.fr dans la rubrique "communiqués et informations réglementées".

