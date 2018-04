Foncière 7 Investissement : Communiqué sur les résultats annuels 2017

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT

Communiqué sur les résultats annuels 2017

Faits marquants de l'exercice

1.1 Activité opérationnelle

La Société a continué à gérer ses participations et sa trésorerie.

1.2 Valeurs mobilières de placement

La société a perçu un dividende de 85 500 € de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, dont 25 650 € de remboursement de retenue à la source restent à obtenir. Elle détient au 31 décembre 2017 855 000 actions pour un montant brut d'acquisition de 410 400 €, représentant 0,57% de son capital et de ses droits de vote. Au 31 décembre 2017, le cours de l'action était de 0,86 €. Le coût d'achat unitaire par action était de 0,48 €

La société ACANTHE DEVELOPPEMENT est cotée sur le marché Euronext Paris compartiment C (code FR0000064602).

La Société détient au 31 décembre 2017 288 955 actions de Foncière Paris Nord qui représentent à cette même date 0,36% de son capital et de ses droits de vote. La valeur nette comptable de cette participation ressort globalement à 8 669 €. Le cours de l'action était de 0,032 € au 31 décembre 2017.

La société Foncière Paris Nord est cotée sur le marché Euronext Paris compartiment C

(code FR0011277391).

Chiffres clés de l'activité

Préambule

La Société FONCIERE 7 INVESTISSEMENT n'est plus soumise à l'obligation de publier des comptes consolidés depuis son exercice ouvert le 1er janvier 2016 : la seule participation qu'elle détenait, la société Driguet, a été cédée en octobre 2015.

Les comptes présentés sont les comptes annuels.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

(Euros) 31/12/2017 31/12/2016 BRUT AMORT DEP NET NET Actif Actifs incorporels 820 820 0 0 Titres de participations 0 0 0 Autres immobilisations financières 0 0 0 Total Immobilisations 820 820 0 0 Autres créances 25 6500 25 650 0 Valeurs mobilières de placement 644 496 225 427 419 069 422 536 Disponibilités 380 689 380 689 410 048 Total actifs disponibles 1 050 835 225 427 825 407 832 584 TOTAL ACTIF 1 051 655 226 848 825 407 832 584 (Euros) 31/12/2017 31/12/2016 Passif Capital 1 120 000 1 120 000 Réserve légale 77 292 77 292 Réserves 188 977 188 977 Report à nouveau - 672 947 - 958 289 Résultat de l'exercice - 4 302 285 342 Total Capitaux Propres 709 020 713 322 Provisions pour risques 0 0 Provisions pour charges 0 0 Total Provisions 0 0 Emprunts de dettes auprès d'établissement de crédit 0 0 Emprunts et dettes financières diverses 89 924 88 447 Fournisseurs 17 220 21 558 Dette fiscales et sociales 9 243 9 257 Total des Dettes 116 387 119 262 TOTAL PASSIF 825 407 832 584

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2017

(Euros) 31/12/2017 31/12/2016 Reprises sur provisions et transfert de charges 0 0 Autres produits 0 0 Produits d'exploitation 0 0 Autres charges et charges externes 30 380 43 317 Impôts taxes et versements assimilés 4 733 4 733 Salaires et traitements 36 444 36 427 Charges sociales 13 301 13 325 Dotations aux amortissements et aux provisions : - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations 0 273 - Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 0 0 Charges d'exploitation 84 857 98 076 Résultat d'exploitation - 84 857 - 98 076 Intérêts et produits assimilés 85 500 359 100 Reprise sur dépréciations et provisions, transferts de charges 28 540 Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement. 0 0 Produits financiers 85 500 387 640 Intérêts et charges assimilées 1 477 1 910 Dotation aux provisions pour dépréciation 3 468 2 312 Charges financières 4 945 4 222 Résultat financier 80 555 383 418 Résultat courant - 4 302 285 342



Produits exceptionnels sur opérations en capital 0 0 Charges exceptionnelles sur opération de gestion 0 0 Résultat exceptionnel 0 0 Impôt sur les résultats Résultat net - 4 302 285 342

Commentaires

L'exercice se traduit par une perte nette de 4 302 €.

Le résultat opérationnel de l'exercice est négatif de 84 857 € et comprend notamment les charges d'honoraires et frais d'actes pour 18 386 €, la rémunération et les avantages versés au Président Directeur Général pour 49 745 €, charges sociales comprises.

Le résultat financier est positif de 80 555 € et est notamment constitué des dividendes de la société Acanthe Développement pour un montant de 85 500 € et par une dotation nette de provision pour dépréciation des valeurs mobilières de placement pour 3 468 €.

Evènements postérieurs et perspectives d'avenir

Aucun évènement n'est intervenu postérieurement au 31 décembre 2017.

La Société n'a pas à ce jour de projet d'investissement mais continue à étudier les opportunités qui se présentent.

Arrêté des comptes

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 19 avril 2018.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers du 5 février 2010, il est précisé que les procédures d'audit ont été effectuées et que le rapport de certification est en cours d'émission.

-.-.-.-.-.-.-

Foncière 7 Investissement, Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros, dont le siège social est au 2 rue de Bassano - 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 486 820 152. La Société est présidée par Monsieur Nicolas Boucheron. Elle est cotée au compartiment C d'Euronext, code ISIN FR0000065930.

Pour plus d'information : http://www.fonciere7investissement.fr/

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Foncière 7 Investissement via Globenewswire