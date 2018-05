FONCIERE ATLAND : forte progression des revenus au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires de Foncière Atland a affiché une hausse de 21% à 5,6 millions d'euros, notamment grâce à la progression des revenus locatifs de l'activité d'investissement et à l'accélération du développement de la gestion réglementée assurée par sa filiale Voisin. Le taux d'occupation du patrimoine reste élevé à plus de 90% (et supérieur à 95% pour l'ensemble du portefeuille géré, y compris la gestion réglementée).Au titre de l'exercice de 2017, le Conseil d'administration de Foncière Atland a proposé à l'Assemblée générale mixte du 16 mai 2018 le versement d'un dividende en numéraire de 5,25 euros par action avec une mise en paiement prévue le 1er juin 2018.Au 31 mars 2018, la valeur de marché du patrimoine locatif propre de la foncière spécialisée dans l'immobilier commercial à 764 millions d'euros hors droits pour l'ensemble du portefeuille sous gestion.Foncière Atland a confirmé son objectif de 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion à fin 2018.Elle entend par ailleurs poursuivre sa stratégie de croissance autour de ses 2 axes de développement.Foncière Atland prévoit ainsi le renforcement de son activité SIIC (Société d'Investissement Immobilier Cotée) avec des investissements offrant des rendements garantis par des baux fermes de longue durée, en privilégiant systématiquement des entreprises de premier plan et le lancement de nouvelles opérations de développement de bâtiments clé-en-main locatifs pour compte propre en bureaux, activités et commerces.Foncière Atland compte aussi poursuivre le développement de l'activité d'asset management et de gestion règlementée de SCPI et d'OPCI avec sa filiale Voisin.