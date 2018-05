Foncière Atland : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Communiqué de presse Paris, le 15 mai 2018

Chiffre d'Affaires en Progression de 21% à 5,6 M€

764 M€ d'actifs sous gestion

Progression de l'ANR de 11,6%

Paris, le 15 mai 2018 - FONCIERE ATLAND publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier trimestre 2018.

Chiffre d'affaires

Revenus (IFRS)

En k€ 1er trimestre 2018 1er trimestre 2017 Variation Investissement - revenus locatifs 1 181 1 109 +6,5% Développement et construction clé-en-main 1 018 1 288 -21% Asset management et gestion locative 3 390 2 236 +52% Total 5 589 4 632 +21%

Au premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires de Foncière Atland affiche une hausse de 21% à 5,6 M€, contre 4,6 M€ au premier trimestre 2017, notamment grâce à la progression des revenus locatifs de l'activité d'investissement et à l'accélération du développement de la gestion réglementée assurée par sa filiale Voisin.

Investissement (revenus locatifs) : impact des variations de périmètre

Les revenus locatifs des actifs détenus en propre par la foncière ont augmenté de 6,5% par rapport au premier trimestre 2017, soit une progression de près de 0,1 M€. Cette progression s'explique principalement par des variations de périmètre :

Effet plein des revenus des deux actifs loués par RLD acquis en juin 2017 (impact de 61 K€) ;



Prise à bail des bâtiments livrés fin 2017 issus de la construction pour compte propre (opérations d'activité à Stains (93), au Plessis-Pâté (91) et parc commercial My-Valley à Cormeilles en Parisis (95)) pour 160 K€ de loyers générés sur le premier trimestre 2018 ;



Et malgré l'arbitrage en 2017 et 2018 des actifs de bureaux à Villejuif (94) et à Labège (31), dont les loyers s'étaient élevés à 183 K€ au premier trimestre 2017.

A périmètre constant, les loyers restent globalement stables.

Développement de bâtiments clé-en-main : achèvement d'un premier bâtiment à Massy (91)

Foncière Atland privilégie désormais le développement pour compte propre, ce qui lui permet de conserver à prix de revient les actifs. Pour mémoire, la construction d'un bâtiment ne démarre qu'une fois le locataire identifié. Trois opérations ont été livrées fin 2017 et plusieurs opérations sont en exclusivité ou sous promesse.

En parallèle, Foncière Atland a poursuivi la construction lancée courant 2016 d'un bâtiment d'activité de 5 800 m² à Massy-Palaiseau (91) pré-vendu dans le cadre d'une Vente en Etat de Futur Achèvement à la Française Asset Management.

Asset management - gestion pour compte de tiers : contribution croissante de la gestion réglementée

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 du pôle asset management a été multiplié par 1,5 par rapport à 2017 à 3,4 M€ grâce à :

La contribution croissante des honoraires d'asset et de property management dans le cadre des 2 OPPCI structurés en 2016 avec AG Real Estate (OPPCI Transimmo) et PGGM (OPPCI Dumoulin) pour 0,2 M€ ;



La montée en puissance de la gestion réglementée réalisée au travers de la filiale Voisin (gestion de SCPI et des OPPCI), contribue à hauteur de 3,1 M€ de chiffre d'affaires ce trimestre contre 1,6 M€ au premier trimestre 2017, soit une progression de 1,5 M€. Au cours de ce trimestre, Voisin a collecté pour ses SCPI 58 M€ contre 23 M€ au trimestre précédent, et a investi pour 27 M€ d'actifs.

Patrimoine sous gestion : près de 764 M€ d'actifs gérés au 31 mars 2018

Le patrimoine géré se compose d'un patrimoine locatif propre, d'un portefeuille sous gestion constitué avec des investisseurs tiers et du patrimoine géré par la société Voisin.

Au 31 mars 2018, la valeur de marché du patrimoine locatif propre de Foncière Atland s'élève à 74 M€ hors droits et à 764 M€ hors droits pour l'ensemble du portefeuille sous gestion (y compris Voisin).

Le taux d'occupation du patrimoine reste élevé à plus de 90% (et supérieur à 95% pour l'ensemble du portefeuille géré, y compris la gestion réglementée). Foncière Atland gère plus de 53 M€ de revenus locatifs en base annuelle pour un taux de rendement net global de supérieur à 8% sur le patrimoine locatif propre et sur l'ensemble des actifs gérés pour le compte de tiers.

ANR EPRA par action en hausse de 11,6% entre 2016 et 2017

ANR EPRA unitaire en € sur 3 ans

Fin 2017, l'Actif Net Réévalué (ANR) EPRA s'établissait à 136,74 € par action soit une progression de 11,6% par rapport au 31 décembre 2016.

L'activité de gestion et d'asset management fait l'objet d'une évaluation annuelle par un expert indépendant et contribue respectivement à hauteur de 25,16 € par action à l'ANR EPRA à fin 2017 (contre respectivement 22,86 € par action pour 2016).

Perspectives et dividende

Foncière Atland entend poursuivre sa stratégie de croissance autour de ses 2 axes de développement :

Le renforcement de son activité SIIC avec des investissements offrant des rendements garantis par des baux fermes de longue durée, en privilégiant systématiquement des entreprises de premier plan et le lancement de nouvelles opérations de développement de bâtiments clé-en-main locatifs pour compte propre en bureaux, activités et commerces ;

La poursuite du développement de l'activité d'asset management et de gestion règlementée de SCPI et d'OPCI avec sa filiale Voisin.

Au titre de l'exercice de 2017, le Conseil d'Administration du 7 mars dernier a proposé à l'Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2018 le versement d'un dividende en numéraire de 5,25 € par action avec une mise en paiement prévue le 1er juin 2018 représentant un rendement brut de 5,15% sur la base du cours de bourse moyen 2017.

Foncière Atland confirme son objectif de 1 Mds€ d'actifs sous gestion à fin 2018.

A propos de Foncière Atland :







Partenaire immobilier des entreprises, FONCIERE ATLAND est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC). Au travers de ses activités d'investissement, d'asset management et de construction, la société est un acteur de référence sur le marché des externalisations d'actifs d'entreprises et la réalisation d'opérations de clés en main locatifs.



FONCIERE ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via sa filiale VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF gérant 3 SCPI pour le compte de 10 000 associés et deux OPCI professionnels avec comme associés PGGM et AG Real Estate.



Au 31 mars 2018 Foncière Atland gère pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de 764 millions d'euros hors droits, dont 557 millions pour Voisin, représentant un loyer total de plus de 53 millions d'euros.

Foncière Atland est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr

Contacts Georges Rocchietta Président Directeur Général Vincent Lamotte Directeur Général Finance 01 40 72 20 20 Presse Dakota Communication : communication Groupe Atland Christèle Solis, Thomas Saint-Jean - atland@dakota.fr - 01 55 32 10 40



Chiffre au 31 mars 2018 y compris la gestion réglementée. ANR EPRA de liquidation au 31 décembre 2017 après retraitement des impacts des instruments de couverture de la dette bancaire et des impacts dilutifs des titres.

