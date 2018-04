Fonciere Atland : VOISIN annonce la finalisation de son partenariat avec PRICEHUBBLE.

COMMUNIQUE DE PRESSE

VOISIN annonce la finalisation de son partenariat avec PRICEHUBBLE

Paris, le 18 avril 2018 - Dans le cadre de son activité de gérant de SCPI et OPCI, la société Voisin annonce la signature de son partenariat avec Pricehubble, start-up spécialisée dans l'analyse, la valorisation et la prévision pour les marchés immobiliers.

La start-up zurichoise PriceHubble propose une large gamme de solutions basées sur le big data et le machine learning, tels que la valorisation automatisée ou des solutions de prospective. De nombreuses données sur l'emplacement, le quartier, les infrastructures publiques actuelles ou à venir, les services, l'analyse de la population, du nombre d'entreprises et d'emplois, la taille du parc, le niveau de l'offre et de la demande et leurs évolutions prévisibles pour les années à venir.

En Suisse, PriceHubble collabore avec des institutions financières telles que SwissLife, Helvetia, Crédit Suisse ou UBS pour développer des solutions innovantes de valorisation, d'analyse et de conseil immobilier. PriceHubble est également présent en France et a déployé ses solutions d'analyse pour l'immobilier résidentiel et l'immobilier de bureau en Ile-de-France avant d'intégrer certaines grandes métropoles régionales.

Combinée à l'expertise immobilière des équipes de Voisin, l'outil utilisé permettra d'analyser les différentiels de performance des actifs en fonction de multiples critères, intrinsèques ou extrinsèques.

Jean-Christophe Antoine, DG de Voisin se félicite de ce partenariat avec PriceHubble qui va « permettre une finesse d'analyse déterminante pour affiner nos stratégies immobilières et identifier les opportunités d'investissement en anticipant l'évolution des valeurs locatives et vénales sur la base des algorithmes développés par Price Hubble. Dans le cadre de notre développement et de la révolution numérique que vit l'immobilier, les modèles prédictifs d'investissement sont amenés à se développer et à favoriser la transparence des données et ce même si des progrès sont à réaliser en France à ce sujet. Nous souhaitons également accompagner cette start-up dans le développement de ses solutions et l'enrichissement de ses données ».

Loeiz Bourdic, DG de PriceHubble France, se réjouit également de ce partenariat avec Voisin : « La collaboration étroite avec les équipes de Voisin nous permet d'affiner nos solutions d'analyse et de prévision pour les marchés immobiliers, en enrichissant nos algorithmes avec de nouvelles données et de nouveaux signaux immobiliers et extra-immobiliers, et en intégrant nos solutions aux process d'investissement de Voisin. »

A propos de VOISIN

Pionnier en matière de placement immobilier collectif, avec la création d'IMMO PLACEMENT dès 1968, VOISIN gère 3 SCPI de rendement qui représentent un patrimoine de près de 460 M€ pour le compte de 10 000 associés environ (au 31/12/2017). Depuis septembre 2016, la société est présente sur le marché des OPCI professionnels avec les véhicules Transimmo et Dumoulin, qui représentent 150 M€ de patrimoine (au 31/12/2017). VOISIN est filiale de Foncière ATLAND, Société d'Investissement Immobilier Cotée.

Pour en savoir plus : http://www.scpi-voisin.comhttp://www.atland.fr

