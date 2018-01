Foncière des Murs : Cardif Assurance Vie dépasse les 10%

30/01/2018 | 14:53

Cardif Assurance Vie a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 janvier, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Foncière des Murs et détenir 10,85% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la fusion-absorption de Foncière des Murs Management par Foncière des Murs et d'un apport en nature au profit de cette société.



Cardif Assurance Vie envisage d'accroître sa participation dans Foncière des Murs en fonction des conditions et des opportunités de marché, mais pas d'en acquérir le contrôle, ni demander la nomination d'autres représentants à son conseil de surveillance.



