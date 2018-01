Foncière des Murs : Fusion-absorption de FDM Management...

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 24 janvier 2018

Foncière des Murs franchit une nouvelle étape dans son développement avec l'approbation par les actionnaires de FDM et

FDM Management SAS de la fusion de leurs sociétés

Les actionnaires de Foncière des Murs (« FDM ») et de FDM Management SAS réunis ce jour en assemblées générales ont approuvé la fusion-absorption par FDM de FDM Management SAS, dans les conditions prévues par le traité de fusion conclu le 20 octobre 2017. La fusion est réalisée sur la base d'une parité de fusion de 9 actions de FDM pour 29 actions de FDM Management SAS.

FDM Management SAS est une société d'investissement créée en 2014 pour acquérir des hôtels (en murs et fonds) exploités par les principaux opérateurs du secteur. Avant la réalisation de la fusion, elle était détenue à 40,7% par FDM.

Cette opération permet à FDM de conforter son statut de leader de l'investissement hôtelier en Europe et renforce ses perspectives de croissance via :

> la montée en gamme du patrimoine, qui sera composé à 68% d'hôtels moyens et hauts de gamme,

> l'accroissement de l'exposition à l'Allemagne (34% du patrimoine vs 25%), en particulier à Berlin (15% vs 8%),

> le renforcement des sources de création de valeur et des capacités de développement accrues.

A la suite de la réalisation de cette opération, le patrimoine de Foncière des Murs est proche de 5 Md€.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FDM réunie ce jour a également approuvé l'apport par la Caisse des Dépôts à FDM de 50% des parts de la SCI Hôtel Porte Dorée détenant l'actif Motel One situé à Paris Porte Dorée, dans les conditions prévues par le traité d'apport du 20 octobre

2017. L'hôtel Motel One Porte Dorée est un hôtel de 255 chambres en cours de développement qui est la 1ere implantation de Motel One en France et qui sera livré en avril 2018.

Les actions nouvelles issues de la fusion et de l'apport seront admises aux négociations à compter du 25 janvier 2018 sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN : FR 0000060303.

Contacts

Relations presse Relations investisseurs Géraldine Lemoine Paul Arkwright Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85 geraldine.lemoine@fdr.fr paul.arkwright@fdr.fr

A propos de Foncière des Murs

Foncière des Murs, filiale de Foncière des Régions, est spécialisée dans la détention de murs d'exploitation notamment dans les secteurs de l'Hôtellerie, de la santé et des commerces d'exploitation. Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs des murs d'exploitation, Foncière des Murs détient un patrimoine d'une valeur de 3,9 Md€ à fin juin 2017.

www.foncieredesmurs.fr

Foncière des Régions, foncière partenaire

Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 21 Md€ (13 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France, l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu'elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l'immobilier de demain.

Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, Suez

Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie en Europe.

www.foncieredesregions.fr

