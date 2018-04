FONCIERE DES REGIONS : Invest Securities reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 88 euros sur Foncière des Régions, qui a dévoilé un projet de fusion avec sa filiale italienne Beni Stabili. Selon le bureau d’études, la foncière souhaite profiter pleinement d’un marché des bureaux milanais aux fondamentaux de plus en plus solides et du renforcement continu du pipeline de projets. Cette fusion permettrait en outre de franchir une nouvelle étape dans la significative simplification des structures entamée en 2011.