FONCIERE DES REGIONS : souhaite racheter sa filiale italienne, Beni Stabili

Foncière des Régions a annoncé une nouvelle étape dans la simplification du groupe, en entamant des discussions en vue de fusionner avec Beni Stabili, sa filiale à 52,4% spécialisée dans l’immobilier de Bureaux à Milan. Dans la même optique, le spécialiste de l’immobilier tertiaire avait déjà retiré de la cote en 2018 Foncière Développement Logements. En Bourse, l'action Foncière des Régions, dont la cotation a été suspendue en début de séance, gagne 0,57% à 88,80 euros.Foncière des Régions a proposé à Beni Stabili un projet de fusion sur la base d'une parité de 8,5 actions Foncière des Régions pour 1 000 actions Beni Stabili. Cette dernière possède un patrimoine de 3,5 milliards d'euros, dont 2,1 milliards de bureaux à Milan.Compte tenu des termes envisagés et des synergies déjà estimées, pour environ 5 millions d'euros, Foncière des Régions s'attend à ce que cette opération ait un impact positif de l'ordre 1% sur les résultats et sur l'actif net réévalué par action.Elle viendrait accroitre la capitalisation boursière de Foncière des Régions, d'environ 700 millions d'euros, à plus de 7 milliards d'euros, et le flottant de plus de 500 millions d'euros, à près de 4 milliards d'euros.La fusion pourrait être réalisée d'ici la fin d'année 2018 alors que le projet reste notamment soumis à l'approbation du comité des administrateurs indépendants de Beni Stabili.Afin d'incarner pleinement sa dimension européenne et de réunir ses équipes sous une bannière commune, Foncière des Régions changera de nom d'ici à l'été et déploiera sa nouvelle marque dans les différents pays où elle est présente.