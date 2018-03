Fonciere des Regions : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 19 avril 2018...

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 5 mars 2018

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 19 avril 2018

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le :

Jeudi 19 avril 2018 à 14 heures 30,

Pavillon Kléber, 7 rue Cimarosa à Paris (75116).

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 5 mars 2018, Bulletin n°28.

Cet avis de réunion ainsi que les documents relatifs à l'Assemblée Générale sont tenus, conformément aux dispositions et délais réglementaires en vigueur, à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et peuvent également être consultés sur le site Internet de la Société(www.foncieredesregions.fr/finance/investisseur_et_actionnaire/assemblee_generale/assemblee_generale_mixte_19_avril_2018)ou transmis sans frais sur simple demande écrite adressée à BNP Paribas Securities Services - C.T.S. Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

Contacts

Relations Presse Relations Investisseurs Géraldine Lemoine Paul Arkwright Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85 geraldine.lemoine@fdr.fr paul.arkwright@fdr.fr Laetitia Baudon Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 laetitia.baudon@shan.fr Foncière des Régions, co-créateur d'histoires immobilières

Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 21 Md€ (13 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France, l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu'elle

accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l'immobilier de demain.

Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs stratégiques que sont le

Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie en Europe.

Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578 - FDR), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France »,

CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120,

Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa.

Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor's.

www.foncieredesregions.fr

Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions et sur les réseaux sociaux