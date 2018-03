Foncière des Régions : projet d’acquisition d’un portefeuille hôtelier au Royaume-Uni...

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 mars 2018

Projet d'acquisition d'un portefeuille hôtelier au Royaume-Uni

Foncière des Régions a pris connaissance des rumeurs concernant un éventuel projet d'acquisition d'un portefeuille d'hôtels situés au Royaume-Uni, à travers sa filiale dédiée à l'hôtellerie Foncière des Murs.

Foncière des Régions confirme être entrée en discussions exclusives avec Starwood Capital en vue de l'acquisition d'un portefeuille de quatorze hôtels de 4* et 5*, situés dans les principales villes du Royaume-Uni. Ce portefeuille, dont un établissement est actuellement en développement, est opéré sous la marque Principal Hotels Company.

Sur ces quatorze hôtels, qui totalisent 2 626 chambres, neuf se situent en Angleterre (Birmingham, Leeds, Liverpool, Londres, Manchester, Oxford, Wotton, York), quatre en Ecosse

(Edimbourg, Glasgow) et un au Pays-de-Galles (Cardiff).

Selon l'avancée des discussions en cours, cette opération pourrait être finalisée d'ici la fin du

premier semestre 2018.

Leader de l'investissement hôtelier en Europe, avec un patrimoine sous gestion d'une valeur de 6 Md€ constitué de près de 500 hôtels, Foncière des Régions est aujourd'hui le partenaire privilégié des enseignes hôtelières. A même d'accompagner ses partenaires sur des opérations de sale & leaseback, d'acquisition ou de développement, en murs et murs et fonds, Foncière des

Régions concentre ses investissements hôteliers sur les métropoles européennes les plus dynamiques comptant plus de 2 millions de nuitées par an.

