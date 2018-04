Foncière des Régions : projet de fusion avec Beni Stabili

20/04/2018 | 10:18

Foncière des Régions et Beni Stabili, sa filiale de bureaux à Milan détenue à 52,4%, annoncent des discussions sur un projet de fusion sur la base d'une parité de 8,5 actions Foncière des Régions pour 1.000 actions Beni Stabili (post détachement des dividendes 2017).



'Cette fusion constituerait une étape majeure dans la simplification de l'organisation du groupe et permettrait d'accentuer les liens entre ses différents métiers', explique Foncière des Régions qui 'consoliderait ainsi son statut d'opérateur immobilier européen intégré'.



Le projet de fusion aurait un impact légèrement positif, de l'ordre de +1%, sur l'Epra earnings et l'ANR par action du groupe. Selon l'avancement des discussions entre les deux groupes, la fusion pourrait être réalisée d'ici la fin d'année 2018.



