Foncière des Régions va fusionner avec sa filiale italienne Beni Stabili

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société Foncière des Régions a annoncé vendredi avoir entamé avec Beni Stabili (BNS.MT), sa filiale à 52,4%, des discussions relatives à une fusion, espérant finaliser l'opération d'ici à la fin de l'année. Le groupe adoptera par ailleurs d'ici là un nouveau nom plus représentatif de sa dimension européenne.

Foncière des Régions a proposé à Beni Stabili, le leader de l'immobilier de bureaux à Milan, un rapprochement sur la base d'une parité de 8,5 actions Foncière des Régions pour 1.000 actions Beni Stabili (après détachement du dividende 2017). Foncière des Régions a précisé dans un communiqué que le projet restait soumis à l'approbation du comité des administrateurs indépendants de Beni Stabili dans le cadre de la procédure d'approbation des transactions entre parties liées, puis à l'approbation des conseils d'administration suivie de celle des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés.

Cette fusion aurait un impact positif de l'ordre de 1% sur les résultats et l'ANR par action du groupe. Foncière des Régions conserverait également sa solidité financière. Sa capitalisation boursière serait accrue, aux cours actuels, d'environ 700 millions d'euros, à plus de 7 milliards d'euros.

"Cette fusion poursuit la transformation de Beni Stabili initiée il y a deux ans et confirme la stratégie d'investissement de Foncière des Régions en Italie", a fait valoir le groupe dans son communiqué. L'opération "constituerait une étape majeure dans la simplification de l'organisation du groupe et permettrait d'accentuer les liens entre ses différents métiers. Foncière des Régions consoliderait ainsi son statut d'opérateur immobilier européen intégré et leader sur ses marchés".

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire