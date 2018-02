Foncière des Régions : vise une nouvelle accélération de ses résultats en 2018

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Foncière des Régions (>> Foncière des Régions) anticipe cette année une progression à périmètre constant de l'ordre de 2,5% de ses revenus locatifs ainsi qu'une croissance de l'ordre de 3% du montant de son actif net réévalué (ANR) par action, a annoncé mercredi la société d'investissement immobilier cotée, après une "très bonne performance opérationnelle" sur l'ensemble de ses marchés l'année dernière.

En 2017, le résultat net récurrent de Foncière des Régions a atteint 391 millions d'euros, reflérant une accélération de la croissance à +10%, contre un objectif relevé en juillet à +7%. Le résultat net récurrent par action s'élève à 5,31 euros, en augmentation de 1% seulement compte tenu de l'augmentation de capital de 400 millions d'euros opérée en janvier 2017 pour financer l'acquisition d'un portefeuille d'hôtels en Espagne et le pipeline de projets en développement.

L'ANR de la société foncière, mesuré aux normes EPRA, s'est amélioré de 19% en 2017, à 7,1 milliards d'euros, équivalent à une hausse de 22% en données "triple net" à 6,5 milliards d'euros. Par action, l'ANR a augmenté de 9%, à 94,5 euros (soit +12% à 86,3 euros par action en triple net).

Au cours de l'exercice écoulé, le montant des loyers a crû de 2% (contre 1,4% en 2016) à 589 millions d'euros en part du groupe, avec un taux d'occupation de 97,9%. Le patrimoine atteint désormais 21,15 milliards d'euros, en croissance de 6,2% à périmètre constant, dont 12,78 milliards d'euros en part du groupe, avec une rotation qui s'est poursuivie à travers 1,4 milliard d'euros de cessions et 1,9 milliard d'euros d'investissements.

Les analystes interrogés par FactSet anticipaient en moyenne des revenus locatifs nets de 578,1 millions d'euros, un résultat net récurrent de 381 millions d'euros et un ANR de 89,51 euros par action.

Foncière des Régions propose le versement au titre de l'exercice écoulé d'un dividende de 4,50 euros par action, au lieu de 4,40 euros l'année précédente.

"Avec des indicateurs opérationnels, financiers, sociaux et environnementaux en croissance, Foncière des Régions réalise une année exceptionnelle", s'est félicité le directeur général, Christophe Kullmann. "Toujours plus exposé sur les métropoles européennes, innovant et proche de ses clients, et s'appuyant sur d'importantes réserves de croissance, le groupe a toutes les clés pour poursuivre son développement européen", a estimé le dirigeant, cité dans le communiqué du groupe.

En marge de ces résultats, Foncière des Régions a fait part de la nomination de Dominique Ozanne, patron depuis 2011 la branche hôtelière devenue un pilier stratégique pour l'entreprise, au poste de directeur général délégué pour un mandat de quatre ans.

